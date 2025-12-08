我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以藝人自居的網紅林倪安（如圖），近期捲入小三風暴，（圖／翻攝自林倪安Nian 臉書）

十點逐條澄清 比賽通行與啦啦隊爭議

▲林倪安經紀團隊曬出10點聲明，強調針對網路不實傳聞將提告。（圖／翻攝自林倪安IG@nianlin）

兒少隱私與造假素材 法律立場與後續

日前網路流出「藝人林倪安與前職棒球星、教練高志綱婚外情」等說法引發熱議，對此林倪安經紀團隊與禾司國際今（8）日發布正式聲明，點名近期以匿名帳號散布的不實內容包括「造假對話、AI 合成照片、斷章取義」等，已嚴重傷害藝人名譽。團隊強調相關說法「並非事實」，呼籲外界勿以訛傳訛，並指已進入全面蒐證與訴訟程序，對惡意攻擊者採零容忍原則，直言：「零和解、零撤告！」聲明逐條否認網傳情節：其一，所謂「私生活複雜」「不當關係」屬捏造；其二，住所裝設玄關監視器係基於過去短期分租與安全需求，遭惡意解讀；其三，從未自稱「姐姐」，相關稱呼多為行業禮貌用語；其四，外界質疑學歷為誤傳，林倪安曾修讀台大MBA相關課程並具結業證書、曾於師大修課取得證照，目前仍持續進修；其五，早年遭詐騙一案已獲刑事判決，翻案抹黑者將追究責任。對「12強賽後進場」話題，團隊表示係依規定由球員名單邀請，當日亦有多位球員攜伴進入，屬公開且常態流程，網路故事化描述屬虛構，此外「帶啦啦隊飯局」一事經紀公司也直言與林倪安無關，主要角色為前經紀人；至於「啦啦隊身分」的爭議，僅屬過往以接案形式參與中華隊賽事應援的短期工作，從未宣稱隸屬任何職業球團，也未以此包裝誤導。聲明強調，網路散布林倪安年幼家屬的照片、身分或影射資訊，已涉《兒少法》將逕行提告、不協商、不撤告，對於流傳的「假帳號、偽對話、AI 合成影像、移花接木拼貼」等，團隊稱已鎖定多個帳號來源，包含IP與裝置跡證，後續將循刑民雙軌處理，另對「居家監視器」與個資影射等二度傷害之說法，團隊認定為誹謗，已納入法律行動名單。經紀團隊重申最終立場：對惡意造謠、散布假訊息與人格攻擊者「全面提告、不撤告、不和解」，並持續追訴至終結。官方並呼籲媒體與社群使用者，轉載前應自律查證，避免成為不實訊息的擴音器。至於外界關注的「林倪安與高志綱」流言，團隊未就個別人名細節多言，僅以「全屬不實」回應，強調一切以法律與證據說話。