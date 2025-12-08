我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊「雪哥」格拉斯諾（Tyler Glasnow）結婚了！今日格拉斯諾在個人社群發布喜訊，與交往4年的女友梅根（Meghan Murphy）牽手走向婚姻殿堂。有趣的是，格拉斯諾與梅根的相識，竟是「一顆球」，當年格拉斯諾無意間在觀眾席上對梅根一見鐘情，並將電話號碼寫在球上，丟上觀眾席給梅根，2人也牽起美妙的緣分。現年32歲的格拉斯諾，與妻子梅根的相遇方式非常特別，也充滿戲劇性，2021年效力光芒時，看到觀眾席上一位女球迷，他請球隊攝影師「放大」這位球迷，認為對方非常可愛，並在一顆球上寫著自己的電話號碼，再把球丟給這位女子，這人就是他的妻子梅根。在格拉斯諾主動示好的隔天，梅根也到球場看球，並丟了一顆寫上自己的電話號碼給葛拉斯諾，「你該傳訊息給我。」隨後2人就開始交往，並陷入熱戀。葛拉斯諾過去受訪曾說，「這聽起來很怪，但她很純真，有一種鄰家女孩的樣子，因此我把自己的電話號碼寫在球上，並丟給她，要她發訊息給我。」葛拉斯諾曾坦言，不抱任何期望，「後來見到她，發現她很棒，個性很好也很有趣，相處起來非常容易。這也是我第一次把電話號碼寫在球上給別人，我還覺得她可能不相信我。」最終經過4年的交往，2人結為夫妻，格拉斯諾大方秀出婚禮照片，畫面相當甜蜜，葛拉斯諾的道奇隊隊友、球迷們也都留言祝賀，隊友大谷翔平也以按讚的方式表達祝福。