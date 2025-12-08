我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林祈烽要求警方，應避免「小額匯款即列警示帳戶」的荒謬事件再次發生。（圖／林祈烽提供，2025.12.08）

台中市一家生技公司的帳戶，上月底突然連續被匯入2筆100元，隨後遭列為警示帳戶，不僅貨款不進來，員工薪水也出不去。業者請教警方，卻得到「偵辦中無可奉告」的答案，經向市議員林祈烽求助，才確認遭詐團惡作劇，同案被舉發的帳戶多達53個！林祈烽要求警方加強與金融機構橫向聯繫，避免「小額匯款即列警示帳戶」的荒謬事件再次發生。林祈烽今（8）日質詢時，揭露台中發生荒謬的警示帳戶列管案件，民眾上月29日到派出所報案，表示自己在抖音平台看到股票投資廣告，依對方邀請加入 LINE 投資群組後，詐騙集團提供 53 筆不明銀行帳戶，要求分批匯款，事後對方失聯，警方遂火速將53個各收到100元的帳戶列為警示帳戶。一家生技公司上月26、27日莫名出現各100元匯款，會計和銀行核對帳戶明細，還沒找出原因，1日卻接到客戶通知，28日網路設定預先匯出的4筆款項，一直沒收到，其他廠商也表示貨款匯不進去，會計再度向銀行查詢，才知道有人以27日匯入的100元提出檢舉，導致帳戶被凍結。生技公司主管向台中市第四警分局詢問，得到答案卻是「偵辦中無可奉告」。生技公司主管向同業打聽，一般警示帳戶若要解凍，少說3個月到半年，眼見90萬貨款收不到、員工薪水發出不出來，公司商譽可能破產，她趕緊向林祈烽求援，在服務處協助下向警方出示匯款資料，加上銀行協助證實，12月3日帳戶終於解凍，但仍得逐一向客戶和廠商解釋。她感慨地說，整個星期公司無法正常運作，都在為解凍帳戶奔走，以後還得上地檢署作證，幸好找對求助管道，若真的被凍半年，要去哪裡借錢融資？林祈烽強調他全力支持打詐，但警方作為不能只顧「凍得快」，應與金融機構做好橫向聯繫、多方確認後再凍結，避免民眾濫訴，造成重大經濟損失。若一家企業為了100元差點倒閉，豈不冤枉？警方表示，被害人提供的53筆匯款帳戶與通聯內容疑涉不法，警方依《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》規定，將相關帳戶列為警示帳戶，依目前資料有 5 個帳號（含 1 法人帳戶、2 自然人帳戶）確認無涉案，已解除警示恢復正常交易功能，其餘帳戶將持續追查並偵辦。