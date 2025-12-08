我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽資格賽中華隊首戰以5:12慘敗給西班牙。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.02.21）

▲經典賽資格賽中華隊在附加賽以6:3擊敗西班牙取得晉級2026經典賽正賽的資格。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.02.25）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月點燃戰火，距離開賽日還有87天，中華隊將於明年1月15日展開集訓。回顧今年2月的經典賽資格賽，中華隊帶著世界12強奪冠的榮耀「在家作戰」，不過卻在首戰踢到鐵板，以大比分不敵西班牙，預賽3戰僅拿1勝，最終在「生死戰」報仇，以6：3擊退西班牙，驚險取得會內賽門票。中華隊在去年世界12強奪下世界冠軍，但僅休息不到2個月，馬上又要迎接經典賽資格賽，總教練曾豪駒考量到12強賽選手休息時間較短，因此在陣容做出調整，僅隊長陳傑憲繼續征戰。資格賽中華隊野手群由張育成、吳念庭以及林子偉等資深球員為核心，搭配王博玄、林佳緯與宋晟睿等年輕好手；投手方面，6位旅外強投與中職投手群共組防線，「龍之子」徐若熙也是首度出征一級國際賽事。資格賽中華隊與西班牙、南非、尼加拉瓜同組，小組賽取2名晉級會內賽，分組龍頭直接晉級，第2名與第3名加賽一場「生死戰」，勝者取得第2張會內賽門票。中華隊首戰西班牙，原以為能夠輕鬆晉級，卻遭西班牙震撼教育，更一度出現要被「扣倒」的跡象，最終以5：12落敗，首戰跌了一大跤。首戰落敗的中華隊，第2戰面對南非戰戰兢兢，以沙子宸為首的投手群聯手壓制南非打線，全場僅被得1分，中華隊以9：1取得首勝。第3戰午場西班牙擊退南非，也確定中華隊無緣分組龍頭，晚場賽事又以0：6不敵尼加拉瓜，將以分組第3名的資格與西班牙打「生死戰」。關鍵「生死戰」，中華隊推出旅美小將莊陳仲敖先發，主投3局失掉2分，後續登板的徐若熙、孫易磊以及曾峻岳聯手僅失1分，中華隊打線則是在前2局就攻下3分，第6局再靠著西班牙的連續守備失誤添加保險分，終場就以6：3擊退西班牙，驚險收下第2張會內賽門票。距離明年經典賽還有87天，中華隊將在明年1月15日於國訓中心展開第1階段集訓，農曆新年後北返臺北大巨蛋進行第2階段集訓。2月26、27日將與日本職業棒球（NPB）福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士隊進行熱身賽，隨後啟程日本宮崎參加官辦熱身賽。中華隊在經典賽預賽被分至C組，依序將交手澳洲、日本、捷克以及韓國，除了對地主國日本是晚間賽事，其餘皆是午間作戰，面對捷克則是「晚接午」的應戰。預賽將是5取2，晉級後飛往美國邁阿密進行8強淘汰賽。