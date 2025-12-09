我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雖然史坦頓當年簽下的13年3億2500萬美元合約曾是棒壇巨擘，但如今只剩下兩年、4400萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

▲自從2023年以高價加盟洋基，倫登的三年表現起伏不定。（圖／美聯社／達志影像）

▲季中從落磯換來的麥克曼恩，目前看起來是筆失敗交易。（圖／美聯社／達志影像）

隨著消息指出紐約洋基隊2026年球季預計不會突破3億美元薪資門檻，球團將不得不重新評估陣容與財務結構，史坦頓（Giancarlo Stanton）、倫登（Carlos Rodón）和麥克曼恩（Ryan McMahon）被傳為最可能被開刀的3名球員。目前球隊薪資總額估計介於2億6000萬至2億8000萬美元之間，包含葛里沙姆（Trent Grisham）的2205萬合格報價與預估仲裁薪資，一旦3億（約合新台幣93.3億元）成為天花板，要保留操作空間進行賽季中補強將變得相當困難。在這種財務限制下，左外野重砲、右打者平衡、先發輪值與牛棚補強等需求看似難以同時實現。除非洋基願意透過交易清出空間，下列三位球員被點名為最可能被交易的節流對象。雖然史坦頓當年簽下的13年3億2500萬美元合約曾是棒壇巨擘，但如今只剩下兩年、4400萬美元（假設球團不會執行2028年選擇權），負擔相對可控。儘管2025年他只出賽77場，但其158 wRC+與2017年拿下國聯MVP時持平，仍保有強打火力。問題是健康狀況堪憂，幾乎只能擔任指定打擊。不過若有球隊希望找類似舒瓦伯（Kyle Schwarber）的DH型長打手，史坦頓仍具交易吸引力。洋基可能需要貼錢促成交易，且回報有限，但換來的好處是清出DH位置，讓陣中其他打者能獲得喘息。自從2023年以高價加盟洋基，倫登的三年表現起伏不定——2023年傷病纏身、ERA高達6.85；2024年回穩成輪值中段投手；2025年則重拾王牌姿態，繳出3.09 ERA與195局投球量。不幸的是，倫登剛接受手肘手術，雖然不會缺席整季，但預計無法趕上開幕戰。這讓交易增添變數。不過若球團願意部分吸收薪資，仍有可能將他交易給尋求短約先發的球隊，像是自由市場上的瓦德茲（Framber Valdez）或蘇亞雷茲（Ranger Suarez）替代選。交易倫登將開啟輪值缺口，但若原本就因他與柯爾（Gerrit Cole）同時養傷而規劃補進先發，轉手釋放薪資、再引進健康戰力或許更具效率。季中從落磯換來的麥克曼恩，目前看起來是筆失敗交易。雖然他在三壘的防守堪稱頂尖，但糟糕的打擊讓整體價值大打折扣。儘管如此，他仍有市場。像大都會交塞米恩（Marcus Semien）、紅人補進海斯（Ke'Bryan Hayes），都顯示出某些球隊願為防守優先的內野手付出代價。而且，今年自由市場的三壘手極度稀缺，除了布雷格曼（Alex Bregman）與蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）幾乎沒有具先發水準者。若洋基願意補貼部分薪資，麥克曼恩的防守仍可能吸引願意賭一把的球隊。就算回報不多，光是清出約1000萬美元的薪資，也能挪作他用。不過，這會再次讓三壘成為空缺，是否值得取決於後續佈局是否能補上戰力缺口。如果洋基真如傳聞所言不會越線突破3億美元，他們將不得不透過這類「吃虧式交易」來換取靈活度。史坦頓、倫登與麥克曼恩並非無用之人，但在這套體系下，他們的成本效益已難以支撐。如何在清薪與不破壞戰力之間找到平衡，將是總管最棘手的冬季難題。