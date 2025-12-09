我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇在2025年賽季隊史首度完成世界大賽二連霸後，休賽季如何針對弱點調整持續受到關注，其中終結者位置一直是在2025年賽季困擾道奇的，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）在冬季會議上接受採訪時也提到2025年賽季被定位在終結者位置的史考特（Tanner Scott）表現不佳，也表示他低迷的表現與隱瞞身體狀況有關，導致表現不穩定。史考特是在去年休賽季以4年7200萬美元（約為21.6億台幣）的大約加盟道奇，被寄予厚望成為球隊新任守護神。他一度在6月繳出亮眼成績，單月13場登板、8次救援成功，防禦率僅1.35，看似逐漸站穩牛棚核心位置。然而明星賽後表現急轉直下，救援失敗次數增加，後半季防禦率高達6.92，無法維持應有水準。談到史考特的低迷表現，主帥羅伯斯透露，史考特整季其實一直飽受身體問題困擾，其中有些狀況並未向球隊充分說明。他提到：「我認為他隱瞞了自己身體上的一些問題，轉隊後又面臨新環境的壓力，使得整季都處在不順利的狀態。」，羅伯斯也強調：「他非常努力，也有足夠的天賦。這一季的成績與他過往完全不同，所以我會把這視為例外的一年。」展望2026年球季，道奇的後援配置仍將調整，羅伯斯表示，史考特不一定會再被指定為固定守護神，球隊也正在評估補強牛棚的選項，他也提到「我不認為他必須是專任終結者，但我相信他下季能有重大改善。」羅伯斯也補充，「投手群中有些身體問題是我們知道的，也有一些是後來才發現的。因此，引進能在高壓情況下登板的後援投手，絕對是值得考慮的方向。」