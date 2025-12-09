《The Athletic》資深記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）近日撰文指出，底特律老虎如果決定在休賽季不交易防禦率王、賽揚二連霸的當家左投史庫柏（Tarik Skubal），營運總裁哈里斯（Scott Harris）就必須停止以往「迴避風險」的策略，展現全力爭勝的決心，並在補強上採取更積極果斷的作法。
重建有成但過度保守 老虎錯失稱霸良機
羅森塔爾報導中提到，哈里斯自接掌球隊以來確實有加大重建的力度，但在今年交易市場中採取過度保守策略，最終讓老虎在分區系列賽中遭到逆轉。儘管球隊連兩年闖進季後賽，但始終停留在「不差、但離真正的冠軍球隊還有段距離」的層級。
史庫柏將於2026年取得自由球員資格，而他的經紀人正是以強硬著稱的博拉斯（Scott Boras），因此外界普遍認為續約前景並不樂觀。如果老虎選擇留下這位王牌左投，那麼唯有透過補強戰力、提升即戰力，才能真正將史庫柏在隊中的價值最大化。
非小市場卻不敢投入？去年錯失布萊格曼成警訊
羅森塔爾在文中批評，儘管底特律並非小市場球隊，近年卻在自由球員市場過於保守，幾乎沒有「砸錢」爭取球星的大動作。去年未能成功簽下明星內野手布萊格曼（Alex Bregman），正是球團心態偏向保守的例證。
若今年決定積極補強，金河成、比薛特（Bo Bichette）等頂尖游擊手都可能是老虎的主要追求目標。
補強先發與牛棚勢在必行 農場深度可成交易籌碼
除了打線急需補強外，史庫柏身後的先發陣容仍需補強，而老虎脆弱的牛棚同樣必須徹底翻修。儘管哈里斯一直以來將培養年輕球員放在首位，堅持謹慎的補強策略，但羅森塔爾提醒，年輕球員的成長曲線充滿不確定性。
羅森塔爾主張，為了追求勝利，球隊需要果斷地進行重磅交易。羅森塔爾在文中提到：「老虎隊的農場系統是聯盟最頂尖之一，因此，在價值最高的時候將他們投入交易，應該被視為一個選項。」
留下王牌就該展現野心 老虎是時候做出選擇了
史庫柏是目前大聯盟最具支配力的左投之一，本季投出壓倒性的統治力，防禦率2.21、WHIP0.89均居美聯第一，另以241次三振攪出驚人成績單，不僅帶領老虎挺進分區系列賽，個人也連霸美聯賽揚獎、防禦率王頭銜。羅森塔爾強調，如果老虎正式決定將他視為建隊核心，球團就必須拿出對等的企圖心，全力補強、衝擊世界大賽，而不是繼續停留在保守重建的模式。
「如果選擇留下他，就必須展現覺悟。」羅森塔爾寫道，「積極補強不是選項，而是老虎必須做的事，也是唯一能讓球隊走向勝利的道路。」
消息來源：《The Athletic》
我是廣告 請繼續往下閱讀
羅森塔爾報導中提到，哈里斯自接掌球隊以來確實有加大重建的力度，但在今年交易市場中採取過度保守策略，最終讓老虎在分區系列賽中遭到逆轉。儘管球隊連兩年闖進季後賽，但始終停留在「不差、但離真正的冠軍球隊還有段距離」的層級。
史庫柏將於2026年取得自由球員資格，而他的經紀人正是以強硬著稱的博拉斯（Scott Boras），因此外界普遍認為續約前景並不樂觀。如果老虎選擇留下這位王牌左投，那麼唯有透過補強戰力、提升即戰力，才能真正將史庫柏在隊中的價值最大化。
非小市場卻不敢投入？去年錯失布萊格曼成警訊
羅森塔爾在文中批評，儘管底特律並非小市場球隊，近年卻在自由球員市場過於保守，幾乎沒有「砸錢」爭取球星的大動作。去年未能成功簽下明星內野手布萊格曼（Alex Bregman），正是球團心態偏向保守的例證。
若今年決定積極補強，金河成、比薛特（Bo Bichette）等頂尖游擊手都可能是老虎的主要追求目標。
補強先發與牛棚勢在必行 農場深度可成交易籌碼
除了打線急需補強外，史庫柏身後的先發陣容仍需補強，而老虎脆弱的牛棚同樣必須徹底翻修。儘管哈里斯一直以來將培養年輕球員放在首位，堅持謹慎的補強策略，但羅森塔爾提醒，年輕球員的成長曲線充滿不確定性。
羅森塔爾主張，為了追求勝利，球隊需要果斷地進行重磅交易。羅森塔爾在文中提到：「老虎隊的農場系統是聯盟最頂尖之一，因此，在價值最高的時候將他們投入交易，應該被視為一個選項。」
留下王牌就該展現野心 老虎是時候做出選擇了
史庫柏是目前大聯盟最具支配力的左投之一，本季投出壓倒性的統治力，防禦率2.21、WHIP0.89均居美聯第一，另以241次三振攪出驚人成績單，不僅帶領老虎挺進分區系列賽，個人也連霸美聯賽揚獎、防禦率王頭銜。羅森塔爾強調，如果老虎正式決定將他視為建隊核心，球團就必須拿出對等的企圖心，全力補強、衝擊世界大賽，而不是繼續停留在保守重建的模式。
「如果選擇留下他，就必須展現覺悟。」羅森塔爾寫道，「積極補強不是選項，而是老虎必須做的事，也是唯一能讓球隊走向勝利的道路。」