每次看到阿嬤用豬油炒菜，大多數人都在覺得對身體不好，減重醫師蕭捷健對此美國醫學會（JAMA）數據，並針對「升膽固醇指數」表示，那個在波蘿麵包上面香噴噴、在牛排上面滋滋作響的高級奶油，它是飽和脂肪王「 它比豬油還兇！」並舉例這就像是你以為你在跟一個紳士約會，結果他口袋裡藏了一把槍，而旁邊那個阿伯（豬油），他口袋裡只有檳榔！減重醫師蕭捷健近日發文分享，日前有一個優雅女士到他的診間後，和他表示她很養生，現在炒菜都不敢放豬油，反而是用Butter，奶油「比較高級，比較Healthy」，蕭捷健當下與女士分享「Cholesterol-Saturated Fat Index（升膽固醇指數）」圖表，並介紹真正「殺死妳血管的兇手！」減重醫師蕭捷健說，CSI ＝0.05 × 膽固醇（mg）＋ 1.01 × 飽和脂肪酸（g），而動物油大比拼中，大家都直覺覺得豬油最好「感覺會中風」，但根據數據，豬油的CSI 指數為40 到 45；但奶油CSI 指數為47 到 50！1號選手：豬油。穿著汗衫、全身油膩膩的阿伯。2號選手：奶油。講法文、穿燕尾服、在高級法式料理店端盤子。3號選手：雞油。路人甲，沒人理，通常被倒在水槽裡。蕭捷健比喻，那個在波蘿麵包上面香噴噴、在牛排上面滋滋作響的高級奶油，它是飽和脂肪王 ！它比豬油還兇！ 這就像是你以為你在跟一個紳士約會，結果他口袋裡藏了一把槍；而旁邊那個阿伯（豬油），他口袋裡只有檳榔，而最荒謬的是，雞油、鴨油、鵝油的CSI是35到38「它是這三種裡面最低的！飽和脂肪最少！甚至還有不飽和脂肪（單元＋多元）大約65-70%，主要是油酸（oleic acid）+亞油酸（linoleic acid），跟橄欖油有親戚關係！」，但我們卻在煮雞湯看見上面浮一層金黃色的油後就撈掉倒掉。蕭捷健補充，也不是因此能天天吃豬油拌飯，因為這叫「比爛」，不是「比好」，這就像是考試，反式脂肪0分，地溝油20分，回鍋油40分，奶油考60分，豬油考65分，橄欖油90分，不能因為豬油贏了奶油，就說豬油是資優生吧？所以如果炒菜想要一點動物的香味，請給雞油一個機會，再來才是豬油；最後如果一定要吃奶油，可以挑選草飼奶油，含有較多的 Omega-3、CLA（共軛亞麻油酸）、維生素 K2，營養價值的確比穀飼奶油好，不過還是比不過雞油。此外，蕭捷健也說，美國醫學會（JAMA）做了一個研究，追蹤了12萬人，他們發現一個 「救命公式」，只要你把每天吃的10公克飽和脂肪（大概就是一湯匙的奶油或豬油），換成多元不飽和脂肪，像是魚油、堅果...等，你的死亡率會直接下降 27%！