▲立威廉這幾年雖然沒有拍戲，但靠著廣告收入及房產投資，仍讓他資產翻倍，成為坐擁3間豪宅、身價上億的包租公。（圖／翻攝自Instagram／leonjaywilliams）

男星立威廉憑著偶像劇《天國的嫁衣》爆紅，陸續演出《綠光森林》、《放羊的》等多部代表作，使他在台灣及亞洲的知名度大增，近幾年他淡出螢光幕，多年沒拍戲的他，靠著廣告收入，以及房產租金，成為身家上億的包租公，與妻女過著衣食無虞的生活。近來，立威廉爆出罹患甲狀腺癌二期，消息令粉絲們震驚，已進行2次手術的他，坦言看到檢查報告覺得天要塌了。立威廉本身家境並不富裕，出身單親家庭的他，不忘母親曾為他付出的點點滴滴，性格堅忍。2004年立威廉與王心凌、明道合作拍攝《天國的嫁衣》，憑著陸子皓一角爆紅，來台發展不到3個月就知名度大增。近幾年，立威廉幾乎消失螢光幕前，僅偶爾接一些特別演出，更長達5年沒拍戲。根據《聯合報》報導，立威廉這幾年雖然沒有拍戲，但靠著廣告收入及房產投資，仍讓他資產翻倍，成為坐擁3間豪宅、身價上億的包租公。近來，立威廉爆出罹患甲狀腺癌二期，9月已進行2次手術，取出3公分和1.1公分的腫瘤，目前需要追蹤、治療。立威廉半年的醫藥費就花了400萬元，他也擔心影響家人，所以搬出來自己獨居。