12月10日體壇中知名的壽星，阿根廷之名足球員伊瓜因（Gonzalo Higuaín），今天將迎來他的38歲生日。這位足壇2000年代末至2010年代最具代表性的中鋒之一，其豐富生涯仍持續為球迷所津津樂道，生涯也在多隻豪門球隊效力，更是在皇家馬德里累積107顆進球。伊瓜因1987年出生於法國布雷斯特，父親是前阿根廷國腳喬治・伊瓜因。自幼返回阿根廷成長，他在河床完成青年訓練並於2005年一隊出道。2006年，年僅19歲的伊瓜因因在超級經典賽對博卡青年梅開二度而聲名大噪，隔年便以1200萬歐元轉戰皇家馬德里。效力皇馬六年半期間，伊瓜因逐步成為頂級射手。他與卡卡、羅納度等巨星並肩作戰，三度奪下西甲冠軍，並多季繳出20球以上的表現。2013年，他以4000萬歐元加盟拿坡里，迎來個人生涯最巔峰的2015–16 賽季，他以單季36球追平義甲單季進球紀錄，同時抱回進球王與義大利盃冠軍。這份火熱表現使尤文圖斯於2016年以當時義甲史上最高身價9000萬歐元將他網羅。伊瓜因在尤文圖斯連兩季協助球隊奪得雙冠王，並闖進2017年歐冠決賽。他之後曾外借AC米蘭及切爾西，在藍軍拿下歐霸盃冠軍，2019年他回到尤文圖斯，再於2020年赴美加盟邁阿密國際，並於2022年告別球員生涯。國家隊方面，伊瓜因在2009年代表阿根廷首次亮相，合計出賽75場、攻入31球。他參加三屆世界盃與三屆美洲盃，隨隊於2014年世界盃及2015、2016兩屆美洲盃皆闖入決賽，是梅西世代阿根廷的重要攻擊支柱。雖然多次在關鍵決賽錯失良機也成生涯遺憾，但四強賽對比利時的致勝球、2010年世界盃對南韓的帽子戲法，都讓他在藍白軍團史上占有一席之地。