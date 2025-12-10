我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇豪華陣容再添一塊冠軍拼圖！根據《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）的最新消息指出，道奇球團已與明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）達成協議，雙方將簽下一紙3年總值6900萬美元（約新台幣21.4億元）的大型合約。這筆簽約的平均年薪（AAV）高達2300萬美元，正式改寫了大聯盟後援投手的歷史新高紀錄。狄亞茲在今年休賽季選擇跳出與紐約大都會剩餘的5年1.02億美元合約，投身自由市場試水溫。據《紐約郵報》報導，大都會曾試圖挽留這位王牌守護神，並開出3年6600萬美元且附帶部分延遲付款的合約，但最終遭到拒絕。此外，多倫多藍鳥也傳出對他展現濃厚興趣，但狄亞茲最終選擇了更具奪冠競爭力的道奇隊。由於大都會曾對狄亞茲提出1年2202.5萬美元的合格報價（Qualifying Offer）遭拒，因此在狄亞茲確定轉披道奇戰袍後，大都會將獲得一個第四輪後的補償選秀權。現年31歲的狄亞茲本季表現只能用「統治級」來形容。他在2025年賽季繳出6勝3敗、防禦率低至1.63的驚人成績單，並收下28次救援成功，排名國家聯盟第五。更令人畏懼的是他的球威，根據《Baseball Savant》數據顯示，狄亞茲的揮空率（41.5%）與三振率（38%）皆高居聯盟前1%（PR 99）。這份強勢的表現也讓他生涯第三度榮獲象徵國聯最佳後援投手的「霍夫曼獎」，無疑是目前自由市場上最強大的後防戰力。道奇隊之所以願意砸下重金網羅狄亞茲，主因在於牛棚戰力的重整。球隊在日前決定不續約（Non-tender）曾擔任終結者菲利浦斯（Evan Phillips），加上原本寄予厚望的左投史考特（Tanner Scott）來到洛杉磯後表現起伏不定，讓球團決心引進一位頂級終結者。狄亞茲的加盟，將為道奇隊的比賽後段鎖上最保險的一道大鎖。