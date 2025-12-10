我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士與前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的關係似乎已降至冰點。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）最新爆料，勇士球團計畫在明年1月15日、也就是庫明加的交易限制解除後，正式開啟關於他的交易討論。這位曾被視為勇士未來的23歲潛力股，近期不僅表現起伏不定，更在慘澹的投籃表現後遭到總教練柯爾（Steve Kerr）直接「冷凍」，離隊倒數計時似乎已經開始。庫明加在今年夏天曾是受限制自由球員，當時傳出鳳凰城太陽與沙加緬度國王皆對他展現濃厚興趣，但最終未能達成先簽後換的協議。勇士隨後在9月與他簽下一紙2年4850萬美元（約新台幣15.1億元）的續約合約。受限於聯盟薪資規定，剛續約的球員在一定期限內不得被交易，而庫明加的「解禁日」正是明年1月15日。這也意味著，即便勇士高層現在想動手，也必須等到該日之後才能正式啟動交易程序。庫明加本季的處境堪稱坐雲霄飛車。開季前12場比賽他被委以重任擔任先發，隨後卻被降至替補，接著又因膝蓋肌腱炎連續缺席7場比賽。直到11月29日復出後，他在上週六對決克里夫蘭騎士的比賽中重返先發陣容。不過，那一場比賽成為了轉折點。庫明加全場手感急凍，繳出慘澹的10投1中成績單。這似乎耗盡了教練團的耐心，在下一場比賽中，總教練柯爾直接選擇不讓他上場（DNP），將這位身價不菲的年輕好手死死按在板凳席上。身為2021年選秀會首輪第7順位被勇士選中的大物，庫明加雖然在續約後曾表態希望長留灣區，但本季場均12.4分、6.3籃板與2.6助攻的成績單，加上不穩定的出賽狀況，顯然未達球團預期。交易解禁日一天天逼近，勇士或許會利用他仍具吸引力的天賦，尋求交易補強戰力，為柯瑞（Stephen Curry）的奪冠窗口做最後衝刺。