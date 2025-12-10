我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林廷憶（如圖）靠《影后》爆紅，傳出已有穩定交往中的同居對象，但又和經紀人被直擊在街頭摟腰散步，關係曖昧。（圖／林廷憶IG@imsuri_____）

▲小薰（右）爆出矯正牙齒賒帳14萬元，遲遲未付款，診所追討2年都沒拿到錢，連帶讓鄭人碩（左）也成了被催債的對象。（圖／資料照）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（10）日娛樂搶先看，峮峮在8日宣布從《飢餓遊戲》畢業，而她日前因多次缺席錄影遭到網暴，讓孫協志罕見動怒為她發聲；林廷憶傳出有交往同居對象後，又被拍到與經紀人在街頭摟腰曖昧，互動超親密。小薰傳出2年前用隱適美矯正牙齒，不料中途變更為做牙齒貼片；雖然貼片的錢已結清，但隱適美的14萬元卻遲遲沒有付款，連帶讓在同一間診所看牙齒的鄭人碩也經常被員工催繳，至今尚未還錢，而小薰經紀人則否認傳聞。中信兄弟Passion Sisters啦啦隊女神峮峮在8日宣告從《飢餓遊戲》畢業，據悉，峮峮在1年前就因無法兼顧啦啦隊與錄影工作，而向製作組請辭，但製作組選擇以請假方式讓峮峮暫時休息，不料竟讓峮峮因多次缺席遭到網路暴力。而對此，同為《飢餓遊戲》班底的孫協志也罕見動怒為峮峮發聲，在昨（9）日於FB質問酸民：「你們真的知道實情是什麼？真的清楚當事人所遇到的困境？」並喊話：「多點同理心，也幫自己積些口德，多點鼓勵、少點謾罵」。25歲女星林廷憶靠著Netflix熱門影集《影后》爆紅，對外表示自己空窗3年的她，遭爆料其實有一名穩定交往中的對象，與對方疑似還已經同居。不過詭異的是，林廷憶與經紀人的關係似乎也不單純，10月中被拍到和經紀人深夜在街頭散步，還互相摟腰、摟肩，靠頭緊貼，似乎已經超過工作界線。對此，經紀人表示林廷憶目前專注在工作，其他部分不便回應。女星小薰為了追求上鏡好看，傳出在2年前就已諮詢牙醫做隱適美矯正牙齒，結果她中途變更療程，改做牙齒貼片。雖然貼片的錢已結清，但隱適美的14萬元卻遲遲沒有付款，連帶讓在同一間診所看牙齒的鄭人碩也經常被員工催促，希望他能提醒小薰還錢；但這筆帳目診所追討2年仍沒下文。針對爆料，小薰經紀人則否認此事。