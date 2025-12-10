我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林廷憶入圍金鐘視后，10月14日才出席Netflix舉辦的金鐘派對。（圖／記者葉政勳攝）

▲林廷憶（右）在《影后》中曾和男演員牧森（左）飾演情侶。（圖／牧森IG@rosen.t_）

25歲女星林廷憶靠著Netflix熱門影集《影后》爆紅，對外表示自己空窗3年的她，遭爆料其實有一名穩定交往中的對象，與對方疑似還已經同居。不過詭異的是，林廷憶與經紀人的關係似乎也不單純，10月中被拍到和經紀人深夜在街頭散步，還互相摟腰、摟肩，靠頭緊貼，似乎已經超過工作界線。對此，經紀人表示林廷憶目前專注在工作，其他部分不便回應。據《CTWANT》報導，林廷憶2022年受訪時曾說自己母胎單身，今年受訪又改口稱已經空窗3年了，感情世界讓人霧裡看花。知情人則爆料林廷憶早有穩定交往的對象，與對方還疑似展開同居生活。狗仔拍到林廷憶與同居人一同外出去自助洗衣店拿回送好的洗衣服，同居人將衣服裝袋，林廷憶則在附近閒逛抽菸，隨後兩人又一起上樓。到了晚間10點左右，同居人又獨自到樓下取外送食物，平常採買生活用品、到郵局辦事幾乎也都只有同居人出面，似乎對林廷憶照顧有加；反觀林廷憶，沒工作時幾乎都待在家中，沒有外出。而林廷憶10月14日參加完Netflix舉辦的金鐘派對後，卻被直擊深夜和經紀人不回家，在街頭勾肩搭背、摟腰散步。林廷憶還不時與經紀人靠頭，一起聽語音訊息、講電話，互動宛如情侶般，一點都不畏旁人眼光；兩人直到深夜11點多才一起搭上多元計程車離開，前往松山區一棟住商混合的大樓。針對林廷憶與同居人和經紀人之間的關係，經紀人選擇不回應，僅表示她目前專注在工作上，其他部分不便多說。而林廷憶靠著《影后》中的史艾瑪一角，今年才入圍第60屆金鐘獎戲劇節目女主角獎；在第7屆亞洲內容大獎&全球OTT大獎中，林廷憶也拿下最佳新人女演員獎，是備受矚目的實力派女演員。