我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟球團高層及經紀人齊聚一堂的冬季會議於今（11）日繼續在佛羅里達州舉行。將在明年3月爭奪世界棒球經典賽（WBC）冠軍的各國總教練也接受媒體採訪，並對2023年冠軍「日本武士隊」表達了高度的警惕。其中二刀流巨星大谷翔平更是各隊最警惕的球員，美國總教練波多黎各總經理談奇對決大谷的策略，紛紛開玩笑說道：「就是保送他。」在上次決賽中敗給日本的美國總教練德羅薩（Mark DeRosa），對於已經表明參賽意願的道奇球星大谷翔平，先是開玩笑說要「讓他保送」，隨後便認真表示：「老實說，希望能從牛棚中找到幾位左投手，最好是能從他不太喜歡的角度投球。但我們也只能走一步看一步，能限制他的範圍非常有限，他是我人生中見過最棒的選手。」美國總經理希爾（Michael Hill）則強調了組隊策略：「在組建名單時，我們不能不考慮其他隊伍的明星球員，以及我們確定會對上的對手。因此，在我們的組隊過程中，『陣容深度』是一個關鍵要素。我希望馬克（德羅薩）能擁有足夠的『武器』來應對這些強打者。翔平是其中最麻煩的存在，我們將盡最大努力來壓制他。如果真的對上，我們一定會做好萬全準備。」尋求自2013年後再度登頂的多明尼加共和國總教練普霍爾斯（Albert Pujols）表示，「面對日本永遠都是一個挑戰。日本很強。如果我們要贏得冠軍，當然必須擊敗他們。」他強調球隊將全力以赴，成為最強隊伍，「如果有機會對上日本，到時候再來思考如何擊敗他們。」談到前天使隊隊友大谷翔平，普霍爾斯表示：「上個月我在世界大賽時有見到他。我非常期待對決，這將是一場非常精彩的較量。但最終只有一支隊伍能獲勝，我們會盡一切努力去贏。」至於具體的大谷對策，他則賣了個關子：「到時再看看吧。等我們到了那個階段再告訴你。」曾在2013年準決賽中擊敗日本的波多黎各總經理貝爾川（Carlos Beltrán）則是對日本表達了高度讚賞：「他們是一支很棒的球隊，人才濟濟。我喜歡他們的打法，也喜歡他們非常系統化的行事方式。日本有很多優點，他們所擁有的天賦，以及從日本來到美國大聯盟舞台上打球的球員水準，實在是令人驚豔。可以看到日本在棒球上的理念提升了，長年以來培育了許多優秀人才。所以我很興奮，希望有機會能和日本交手。」被問及面對大谷有什麼対策時，貝爾川伸出四根手指，大喊：「你知道這意味著什麼嗎？四壞球！（笑）」引得現場記者大笑。隨後他認真地說：「總之，我們必須找到對付他的方法，找到能讓他出局的方法。」