MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日籍棒球巨星大谷翔平憑藉驚人的二刀流統治力，四度榮獲《美聯社》年度最佳男運動員獎項，追平自由車名將阿姆斯壯（Lance Armstrong）、NBA湖人巨星詹姆斯（LeBron James）、以及高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）的紀錄，並列史上最多次獲獎的男性運動員。大谷在接受《美聯社》專訪時用日語表示：「能夠多次獲得這個獎項，真的非常特別。」
二刀流巔峰之作！大谷認證：國聯冠軍賽G4是「生涯最棒一戰」
大谷翔平在《美聯社》及體育記者的47張選票中，以壓倒性的29票勝出。他憑藉著幫助洛杉磯道奇實現世界大賽二連霸，以及在季後賽中一場堪稱「史上最偉大個人單場表現」，贏得了這項殊榮。他曾在2021年、2023年以及2024年獲獎。
大谷翔平在2025年賽季重拾二刀流，以全票當選生涯第4座年度MVP，成為大聯盟史上第一位達成此成就的球員。他繳出55轟、1.014OPS的打擊成績，並在重返投手丘後，於47局投球中送出62次三振，防禦率2.87。
其中，他首次在季後賽展現二刀流威力，在國聯冠軍賽第四場對釀酒人隊的比賽中，繳出「主投6局、10K無失分，並敲出3轟」的瘋狂表現，一舉拿下MVP殊榮。大谷坦言這是他職業生涯最棒的一場比賽。他說：「如果只看一場比賽，我會說大概是吧。那是一場季後賽的重要比賽，而我個人也覺得自己那場比賽表現很好。」
超越自我的秘訣：大谷強調「把目標設高」的重要性
現年31歲的大谷翔平，儘管經歷過兩次右手肘手術和一次左肩手術，但他堅定地表示將會以二刀流身份持續征戰賽場。「我認為最好是能一直做到我退休的那一刻。」大谷說。
對於如何不斷超越自我，大谷認為「設定高目標」至關重要：「如果你對現在的自己感到滿足，又不願意付出努力，我認為是不可能達成目標的。所以把目標設高，這是我認為最重要的事情。」
大谷的2026年目標包括挑戰世界大賽三連霸，以及實現「保持健康並參與每一場比賽」這個看似最小、實則最重要的目標。至於即將到來的明年三月WBC，大谷雖獲准參賽，但對於是否登板投球仍不確定。「我還不確定是否會投球，關於出賽多少、以何種方式參與，包括打擊方面，我們都會進行討論。」
大谷盼能直接用英語交流
對於美國球迷期待他能公開說英語，大谷表示：「我認為如果我能用英語交流會是最好的，即使只是小小的進步，我也會繼續努力。無論是與球迷還是在不同的情境下，能夠直接用英語交流可能會有助於彌合我們之間的距離。」
消息來源：《美聯社》
