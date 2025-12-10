我是廣告 請繼續往下閱讀

▲德羅薩表示，美國隊打算在牛棚中準備幾位具備「大谷不擅長面對的獨特角度左投」。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於明年3月登場，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在佛州奧蘭多出席大聯盟冬季會議期間接受採訪，談及對於二刀流巨星大谷翔平的應對策略。他坦言，即便面對這位無可匹敵的球星，也只能「盡可能將傷害降到最低」，並透露將準備一些投球角度獨特的左投來對付他。德羅薩表示，美國隊打算在牛棚中準備幾位具備「大谷不擅長面對的獨特角度左投」，他說：「如果一切順利，我們會安排幾名從特殊角度投球的左投來對付大谷，這似乎是他比較頭痛的類型。」不過他也直言，大谷的實力遠超常人：「說到底，對上他，我們能做的也只是盡量降低損失而已。畢竟，他絕對是我人生中見過最出色的球員。」德羅薩還提到，今年國聯分區賽中，大谷在面對費城人隊左投桑契士（Cristopher Sánchez）時表現受限，他笑稱：「如果桑契士是美國人就好了！那他一定會進我們的名單裡。」這番話也引來現場一陣笑聲。大谷翔平目前效力於道奇隊，2025賽季打擊表現持續火燙，已成各國代表隊在國際賽上的頭號頭痛人物。WBC即將開打，美國隊是否能破解這位「無敵打者」，成為備受矚目的焦點之一。