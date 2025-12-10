我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，繼豪宅、名車遭到大規模查扣後，專案小組再盯上一艘「神祕豪華遊艇」。這艘遊艇雖掛名香港註冊，但今（2025）年1月以前長期停泊在台灣，不僅供集團高層來台享樂，更被懷疑暗藏輸送不法資金的機制。檢調昨（9）日發動第四波搜索，拘提6名負責遊艇管理與業務處理的台灣成員，預計今（10日）移送北檢複訊，調查遊艇背後是否涉及洗錢或資金走私。太子集團總部位於柬埔寨，由創辦人陳志掌控，表面經營房地產、金融與消費服務，在全球30多國設有事業體，對外營造跨國企業形象。然而檢調與多國執法單位掌握的資訊顯示，陳志疑似以企業架構掩護犯罪網絡，暗中在柬埔寨多地設置強迫勞動的詐騙園區，逼迫遭囚禁者從事虛擬貨幣投資詐騙，也就是俗稱的「殺豬盤」，吸金規模估計高達數十億美元，受害者遍及美國及多個國家。龐大犯罪所得隨後被轉往奢侈享受與資金漂白。檢調調查，太子集團長期以母公司挹注資金在台灣購入多筆豪宅、名車，形成洗錢管道。台北地檢署分案後，為防不法資產遭脫產，日前向法院聲請扣押集團在台資產，並獲裁准。已查扣項目包括18筆不動產（含和平大苑11戶）、48個車位及34輛豪車，規模驚人。專案小組追查游艇線索時，發現該艘豪華遊艇原本停泊在台灣，由太子集團指派專人維護，並由陳志身邊一名中國籍親信單線管理。外界以為遊艇只是供集團高層來台休閒使用，但檢調懷疑其真正功能恐不僅於此。由於游艇具有高度移動性，且財物流向相對不易被侷限，專案小組不排除其可能被用於夾帶或運送犯罪所得，希望藉本次搜索釐清資金流與操作模式。檢調強調，全案仍在擴大調查中，後續將比對扣押資產、集團金流及游艇管理人員供述，釐清太子集團在台灣的洗錢架構與跨境運作方式。