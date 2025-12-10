我是廣告 請繼續往下閱讀

張水華超會跑 近50天已狂賺百萬獎金

中國福建醫科大學附屬第一醫院女護士張水華，今年8月參加哈爾濱馬拉松奪得中國國內女子組冠軍，被封為「最快女護士」在網路爆紅，之後又陸續多次參加馬拉松，屢屢得名創下佳績。然而，不知是否人紅是非多，張水華日前遭到院方懲處，理由是其曾謊報請假理由，實際上卻是去參加馬拉松比賽，且與運動品牌簽約代言沒有事先報備，違反了院方兼職規定。綜合中國媒體報導，中國福建醫科大學附屬第一醫院今（10）日證實，網路上流傳張水華遭到院方懲處的消息屬實，由於張水華曾是運動品牌361度代言人並取得報酬，屬於本職工作外的兼職行為，事前並未報備已經違反了醫院管理辦法。另外，張水華為了參加馬拉松比賽，多次請假調班，還曾謊報請假理由實際上就是為了要參加比賽，違背職業道德準則，且已影響科室人力資源調配與造成其他同事的負擔。對此，院方認定張水華破壞了醫院的正常工作秩序，造成了惡劣的影響，決定給予警告6個月，在此期間不得聘用至更高職等，並取消2025年度考績評為優等的資格。張水華自8月奪冠後在中國社群網路爆紅，有中國媒體統計，張水華10月19日、11月2日、11月23日、12月7日跑遍中國各地參加馬拉松比賽，屢屢斬獲佳績，光這4項比賽就累計獲得超過22萬元人民幣、約新台幣97餘萬元的獎金，雖然比賽獎金還要扣稅後才能真正入袋，但對一位兼職跑者來說，無疑是相當可觀的收入。事實上，張水華爆紅後一度還被醫院稱讚很勵志，說她跑馬拉松的實力與國家級健將不相上下。張水華在採訪時曾被問到如何拿捏護士工作與馬拉松比賽的分際，張水華說自己沒有要求額外的假期，只是希望需要比賽的週末能夠排休，但是領導沒有幫她安排，要她自己去跟同事協調，言下之意似乎也有所不滿。如今最快女護士的勵志故事變調，成為破壞工作秩序遭懲處的黑名單，中國網友紛紛在相關報導底下留言表示，「發展愛好的前提是做好本職工作吧，人不能既要又要，兩頭都想兼顧」、「和她搭檔的同事太倒霉了」、「希望同事調休配合，那你獎金會分給同事嗎」、「偶爾一兩次還好說，但她根本幾乎是無役不與，別人週末都不用休假？」、「自己外出賺外快，再哭訴同事不願無償換班」。