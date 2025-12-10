我是廣告 請繼續往下閱讀

檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動，先前發動3波搜索，羈押在台操盤手、天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠等7人，查扣豪車、豪宅之後，更查出集團還購入豪華遊艇，北檢昨（9）日再指揮專案小組執行第4波搜索行動，搜索王姓被告等6人住居所及逸先科技、玄古管理顧問2家公司共14處所，並拘提王姓被告等6人到案說明，檢察官複訊後，已諭令女子吳宜家600萬交保、限制出境出海，其餘5人陸續移送複訊。太子集團除了在台灣購置豪宅，更大量採購超跑等名車，目前均已被專案小組人員查扣。此外，更查出集團旗下還有一艘遊艇，專門供集團高層來台時享用，但船籍登記中國香港，偵辦人員懷疑這艘船除了供高層享樂，還另有其他用途。台北地檢署檢察官昨天見時機成熟，指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站及刑事局第九大隊等單位執行第四波搜索，兵分14路搜索黃姓男子等6名被告住所及公司等處所，拘提黃男等6人到案說明。據悉，檢警目前偵辦太子集團犯罪區塊，包括太子集團在台洗錢、開發博弈、以及3台女在帛琉以開發渡假村名義，協助陳志洗錢，還有案發後集團成員助脫產等4塊，專案小組朝洗錢、博弈等方向持續追查，目前尚無被詐騙的被害人。另一方面，北檢先前查扣太子集團創辦人陳志和財務總監李添及集團名下的26輛豪車，包括1.5億元Bugatti Chiron山豬王、限量499輛法拉利LaFerrari及限量375輛的麥拉倫P1等，也研議於近期拍賣。