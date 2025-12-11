我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卡洛爾如願入選美國隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026世界棒球經典賽美國隊將由Mark DeRosa續掌兵符，他認為投手對這項賽事興致缺缺。（圖取自／Shawn_Spradling X）

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，美國隊「Team USA」目前看似擁有史上最強打線，從賈吉（Aaron Judge）領軍，到舒瓦伯（Kyle Schwarber）、勞雷（Cal Raleigh）等重砲紛紛表態參戰，火力堪稱豪華。然而就在外界高喊美國奪冠機率高漲的同時，總教練德羅薩（Mark DeRosa）卻語出驚人：「我們最大的問題是——沒有投手。」在12月9日（美國時間），費城人隊的本壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）確定參戰，加入陣中已有的強打名單，包括：隊長賈吉（Aaron Judge，33歲，洋基）、勞雷（Cal Raleigh，28歲，水手）、韓德森（Gunnar Henderson，24歲，金鶯）、史密斯（Will Smith，30歲，道奇）、威特（Bobby Witt Jr.，25歲，皇家）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，23歲，小熊）、卡羅爾（Corbin Carroll，25歲，響尾蛇）整體陣容幾乎網羅了當今美聯與國聯的潛力與即戰力核心，火力外溢被球迷稱為「史上最強Team USA」。儘管打線看似無敵，德羅薩總教練卻在冬季會議上坦言：「不知為何，美國最好的投手們總是不願意參賽。我們正在努力改變這種情況。」目前表態出賽的投手包括：史金恩茲（Paul Skenes，23歲，海盜）、波伊德（Matthew Boyd，34歲，小熊）、惠特洛克（Garrett Whitlock，29歲，紅襪）其中史金恩茲被視為未來的輪值支柱，但整體投手層級仍相對薄弱。總經理Michael Hill則表示：「我們尊重每位選手的賽季安排，也理解春訓對他們的重要性，因此會在未來幾周內持續補強，尤其是牛棚投手。」此外，天使球星楚特（Mike Trout）因健康疑慮預計不參賽，而洋基王牌弗里德（Max Fried）已明確表態退出，至於賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）仍未確定是否出征。美媒《Albat》指出：「儘管史金恩茲將成為先發主軸，但整體投手層仍讓人擔憂。由於投手位置容易受傷，許多選手更傾向參加大聯盟春訓以維持穩定的訓練節奏並避免風險。」報導也預期，未來美國隊將補進更多後援投手以支撐投手群體系。