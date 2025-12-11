NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇本季目前僅拿下6勝18敗，在西區排名倒數第二，即便球隊中有哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）兩名球星坐鎮，但球隊戰績依舊不見看起色，近期也傳出雷納德的交易傳聞，但《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）近期在節目上表示，他不認為快艇會展開重建計畫，關鍵在於快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）對於陣容的執著令人難以理解。
快艇應該要打掉重建 關鍵在於老闆鮑爾默
阿米克近期受邀擔任FanDuel TV節目《Run It Back》來賓，當談到快艇時，阿米克認為快艇不會交易哈登與雷納德來進行重建，「理論上，他們應該要考慮交易哈登和雷納德，百分之百應該要。」
但隨後阿米克也點出，快艇不會交易兩位球星的關鍵在於快艇老闆鮑爾默的執著讓人難以理解，「鮑爾默對這一群人的執著近乎難以理解，甚至在我看來有點瘋狂。即便球隊成績不佳，他們仍堅持走這條路。所有人的合同都在幾年內到期，而球隊的視線從很早以前就放在2027年夏天。」
鮑爾默相信球隊 本賽季能否拉回正軌？
最後阿米克也談到快艇本季的展望，他認為重建依舊不是快艇的計畫，而是做一些交易補強，嘗試把這個賽季拉回正軌。36 歲的哈登本季在快艇出賽23場，場均繳出26.8分、8.3助攻、5.4籃板與1.2抄截的全能數據，是球隊目前為數不多的亮點。雷納德本季出賽14場比賽，場均得到25.4 分、5.5籃板、1.9抄截，真實命中率達61.4%。
與其交易兩名全明星級球員換回資產，鮑爾默及快艇高層似乎選擇賭上一切，寄望球隊能在糟糕開局後上演逆轉。然而，對於至今仍是聯盟表現最差球隊之一的快艇而言，這無疑是一條極為艱難的道路。
資料來源：《The Sporting News》
