達拉斯小牛隊官方宣布，主力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）將因右腳再次接受手術，提前結束本賽季。這是他自去年1月骨折後，再度動刀處理同一隻腳。球團表示，萊夫利預計能完全康復，並趕上2026年訓練營。萊夫利在休賽季曾為此腳接受手術，本季只出賽7場，期間大多時間因右膝扭傷休養。即便上場，時間也受到限制，平均僅出賽16分鐘，貢獻4.3分、5.3籃板與1.6阻攻。這位來自杜克大學的21歲長人，自新秀年起便飽受傷勢困擾，前三季累計僅出賽98場。儘管如此，健康時的萊夫利展現出成為小牛隊長期藍圖內主力中鋒的潛力，尤其在2024年季後賽，他場均可繳出7.9分與7.4籃板，為球隊闖進總冠軍賽立下功勞。隨著萊夫利提前報銷，加福德（Daniel Gafford）與戴維斯（Anthony Davis）兩位近期捲入交易傳聞的內線球員，預計將分擔更多中鋒重任。小牛在評估未來陣容的同時，也勢必得重新思考禁區配置策略。