金州勇士本季擁有雄厚的輪換深度，教頭科爾（Steve Kerr）公開表示球隊目前尚無固定先發五人，除了柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）三位球星地位穩固外，其餘13位球員皆須爭奪剩下的兩個先發名額，球隊面臨前所未有的「幸福煩惱」。根據統計，勇士本季平均替補上場時間高達20.6分鐘，為全聯盟第二，板凳得分也以每場42分排名第六，展現出深厚的陣容深度。科爾不拘一格地調度人員，讓斯賓塞（Pat Spencer）、裴頓（Gary Payton II）以及菜鳥理查德（Will Richard）等非主力球員都獲得大量出賽機會，甚至曾臨時頂上先發。「說實話，我現在也不知道我們的先發是誰。」科爾在接受媒體訪問時坦言。「我們有13到14位都有能力上場的球員，這對教練團而言是一個大拼圖。我們有很多球員需要上場，這不容易，但這也是種奢侈，代表我們的陣容夠深。」截至目前為止，勇士陣中僅有剛傷癒復出的梅爾頓（De’Anthony Melton）與小柯瑞（Seth Curry）尚未先發，其餘球員皆已至少有一次先發紀錄，充分體現科爾的彈性調度策略。不過科爾也強調，球隊的三大核心柯瑞、格林、巴特勒無論何時都會是先發主力，其餘球員則須依照比賽對手與當前狀況爭取機會。「除了那三位確定先發外，其他人都得面對自己的處境，我們會依據比賽與對手，安排最有助於勝利的組合上場。」科爾說道。此番言論也讓球隊內部競爭白熱化，像是近期有穩定表現的斯賓塞，近4戰平均拿下16分、5.8助攻，投籃命中率高達59%，正負值更是+51，有力爭取更大角色。科爾的靈活輪替策略雖讓勇士更難被對手預測，也有助於度過82場常規賽的漫長征程，但同時也帶來另一層挑戰——固定的先發陣容有助於建立化學效應與穩定性，特別是在進入季後賽後。