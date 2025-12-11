日本天后濱崎步在中國上海及澳門的巡迴演唱會都遭取消，受中日緊張關係升溫影響，濱崎步也無可奈何。她昨（10）日晚間也在IG發文，分享一張比YA的自拍照，但眼角疑似泛淚；濱崎步感慨地說：「人生中沒答案的事情太多了，所以要看向有光的地方。」她試圖轉換自己心態，還是想帶給粉絲正能量，天后高度令人佩服。
濱崎步澳門演唱會也被取消 她向粉絲道歉
濱崎步11月29日原定要在中國上海舉行的演唱會因不可抗力因素取消後，她的團隊昨日再度宣布，原定要在明年1月10日舉行的澳門最終場演唱會也要取消。濱崎步無奈地說，「這次巡演沒能唱完最終場就結束了，對此，我們感到非常的委屈，向TA（粉絲暱稱）表達由衷的歉意…」
濱崎步疑似泛淚 曬照曝心境：沒答案的事太多
濱崎步昨晚也發文，附上一張自拍照，跟粉絲吐露心聲，「既然決定要切換心態，就要真的切換。人生中沒答案的事情太多了，所以要看向有光的地方。人生一下就過去了啦！以上！」照片中的濱崎步雖然微笑比YA，但眼角似乎微微泛淚，看得出來演唱會取消她內心也不好受。
稍晚的時候她又在IG限時動態發文，貼出愛犬的照片，用英文寫道，「I still believe life is beautiful（我仍相信生活是美麗的）」，可見濱崎步面對挫折也只能不斷自我打氣，讓粉絲超級心疼。
濱崎步想方案彌補粉絲：請再給我一點時間
2場演唱會接連取消，濱崎步想出彌補方案，承諾上海、澳門有買票的粉絲，未來可優先購買她2026年的巡演門票，她向各位粉絲保證，一定會再安排跟上海、澳門粉絲見面的機會，「請再給我一點時間，爲了不辜負大家的期望，我會盡力而為的！」
資料來源：濱崎步IG
