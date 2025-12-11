我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尹恩惠的減肥食譜第1天到第5天。（圖／翻攝自YouTube 윤은혜의 EUNHYELOGIN）

▲尹恩惠的減肥食譜第6天到第11天。（圖／翻攝自YouTube 윤은혜의 EUNHYELOGIN）

41歲女星尹恩惠身材一直都保持得很好，近來她在YouTube頻道中上傳最新Vlog影片，和朋友聊到減肥話題，透露自己長年保持在47、48公斤左右，也公開減肥的5大原則，睡眠、斷食、空腹喝橄欖油，以及足量的水，還有三餐一定要吃，某位朋友在10天內就瘦了7公斤。尹恩惠169公分，但長年都保持在47、48公斤的體重，其實非常瘦，影片中可見她根本沒有小腹，大腿、手臂都非常細，要維持這樣的體重不容易，尹恩惠分享，她每天睡眠6到7小時，早上空腹喝橄欖油，三餐定時定量，每天喝2.5公升的水，再搭配間歇性斷食。尹恩惠也曾在影片中公開自己的減肥食譜，還邀請兩位素人實測，結果其中一位在10天內就瘦了7公斤，尹恩惠的午餐會吃隔夜燕麥、高麗菜絲大阪燒、花椰菜雞胸肉炒飯、雞肉絲搭配蘿蔔絲的捲餅、雞胸肉、糙米飯等等，晚餐則是白切豬肉、青豆炒飯、大豆麵條和雞胸肉絲、水煮蛋，有時只會喝高蛋白奶昔、豆腐湯或是優格碗。