▲波士頓紅襪「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）為古巴出生、持有美國籍，卻因為祖父母出生於曾被英國殖民的牙買加，因而有望替英國打經典賽。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球經典賽（WBC）向來是各國好手展現身手的最高殿堂，明年3月的賽事可能出現一張令人意想不到的面孔！目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的外野手水谷瞬，傳出有望披上「英國隊」戰袍出征。英國代表隊總教練馬塞利諾（Brad Marcelino）在美國受訪時證實，正在積極處理相關資格認定，若能成行，將是球隊的一大補強。根據日本媒體《中日體育》獨家報導，馬塞利諾於美國佛羅里達州受訪時透露了這項驚人計畫，「目前首要任務是確認他的出場資格，我們正在進行相關申請手續。」馬塞利諾興奮地表示：「如果最終能順利讓他加入，那絕對是一件非常棒的事情。」為何土生土長的日本選手能代表英國？關鍵在於水谷瞬的父親來自奈及利亞。由於奈及利亞曾是英國殖民地，根據WBC寬鬆的血統認定規則，水谷因此具備了代表英國出賽的可能性。馬塞利諾更爆料，水谷本人原本並不知道自己有這項資格，但在聽完球隊說明後，展現出高度的興趣。出身島根縣石見智翠館高中的水谷瞬，2019年被福岡軟銀鷹選中，但直到今年轉戰日本火腿後才真正覺醒。本季他展現出色的長打與速度，在87場出賽中繳出打擊率0.277、12發全壘打的優異成績單。值得一提的是，水谷瞬在今年3月才剛入選過日本國家隊「侍Japan」，並在對陣荷蘭隊的比賽中，首局首打席就敲出全壘打技驚四座，如今卻可能代表英國出賽，格外引發關注。英國隊在上屆經典賽首度闖入會內賽並拿下隊史首勝，本屆與美國、墨西哥、義大利、巴西同分在B組，晉級難度不低。不過英國隊正如火如荼進行補強，除了鎖定水谷瞬外，外界更盛傳紅襪火球男查普曼（Aroldis Chapman）也在徵召名單之中。若兩大投打好手順利入列，英國隊的戰力絕對不容小覷。