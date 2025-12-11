我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭碧婷在《小時代》中的造型是黑色長直髮。（圖／翻攝自微博）

▲向太（如圖）知道郭碧婷愛養動物，買了地送她。（圖／向太Tiffany小紅書）

41歲郭碧婷昨（10）日出席醫美代言活動，睽違6年在台公開露面，一襲優雅的白色禮服襯托出她的不食人間煙火的仙氣，讓無數網友瞬間被拉回她當年憑藉《小時代》中南湘一角驚豔眾人的時光，還帶起黑色長直髮風潮。郭碧婷在活動中提到婆婆向太（陳嵐）給很多錢，向太也曾經說過，郭碧婷很愛養動物，在娘家附近買了地送她，對媳婦相當寵愛。當年的郭碧婷，以一頭招牌黑長直、深邃的五官和空靈氣質，被封為「國民女神」。電影中，南湘那種自帶憂鬱又超凡脫俗的美，幾乎無人能敵，讓她成為無數人心中的白月光。當時的她，僅憑一個鏡頭、一個側顏，就能引爆社群熱議。在昨日的記者會上，郭碧婷的狀態依然維持得極好，美貌絲毫不減當年「南湘」時期的風采。而她所回應的內容，更將當年的純美女神與如今的豪門媳婦形象完美融合，充滿話題性。面對外界對她與向佐分居兩地的傳聞，郭碧婷大方表示：「他這兩天在台灣。」並笑稱自己更關心老公有沒有打電話給小孩。不過，最引起轟動的，莫過於她談論到婆婆向太陳嵐對她的疼愛。當被問及是否會使用自己的錢照顧家人時，她笑著回應：「哎呀，問那麼粗俗的問題！」隨即甜認：「不會啊，婆婆會給我很多錢錢，他們對小孩很好。」事實上，向太對郭碧婷的寵愛程度早已不是祕密，向太曾在直播中分享，郭碧婷喜歡小動物，想在台北娘家附近蓋一座「動物園花園」，結果向太二話不說，直接霸氣買下了台北周邊相連的四塊土地，全部登記在郭碧婷名下，笑說，「她是大地主！」這份「只要妳開口，我就給」的豪氣寵媳宣言，讓郭碧婷的豪門媳婦地位無可動搖。如今的郭碧婷，不僅擁有當年《小時代》南湘的絕世美顏，更活出了真實且被寵愛的版本，她昨日的發言，證明了她的生活並非外界猜測的那般壓抑，反而是在婆婆的愛、金錢的底氣以及家人的支持下，活得更加自在與閃耀。