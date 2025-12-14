我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓劇《Start-Up：我的新創時代》中飾演男二韓志平的金宣虎，因劇中反差魅力引起網友熱烈討論。（圖／取自Netflix）

▲金宣虎爆紅後沒多久，就因為前女友滅性爆料形象重創。（圖／＠seonho__kim IG）

▲金宣虎（如圖）在《苦盡柑來遇見你》中飾演IU的老公。（圖／Netflix Korea YouTube）

▲NETFLIX新劇《這份愛可以翻譯嗎？》，預計於2025年第四季與大家見面。口譯天才周浩鎮（金宣虎 飾）碰上韓國頂級女明星車武熙（高允貞 飾），紀錄下口譯員與大明星的工作日常，發展成一段不可預測的浪漫喜劇。（圖／NETFLIXKR IG）

韓國演員金宣虎今年在《苦盡柑來遇見你》一劇中，飾演女主角IU的老公，他在婚禮中對著女方Wink的表情掀起觀眾模仿潮，將名氣推上新高度。其實39歲的金宣虎在35歲才靠《海岸村恰恰恰》爆紅，沒想到事業走上頂峰的他卻被前女友爆料是渣男，名聲瞬間跌入谷底，幸好經過澄清後風向反轉，不僅成功洗白，人氣反而更上一層樓。從小就立志成為一位演員的金宣虎，但因為小時候家中遭小偷，躲在床底下的他目睹了媽媽被歹徒持刀劃傷，因此有著嚴重的注目恐懼症，這使他的成長過程中非常害怕人群，甚至人多的時候會有呼吸困難的症狀。直到高三時，金宣虎和朋友一起去參加了演員試鏡，當時他發現「得到他人關注也是很溫暖的」，因此他報名了表演補習班，開始為了成為演員而努力。上了大學後，他開始活躍在舞台劇中，就這樣演了十年，他才在2017年，31歲那年接到了人生第一部電視劇作品《金科長》，接著他又陸續出演《我的鬼神搭檔》、《百日的郎君》、《Start-Up：我的新創時代》等劇，不過都是以男配角的形式出演。2021年，35歲的金宣虎終於接到了人生中第一個男主角：《海岸村恰恰恰》的暖男洪班長！他在劇中和申敏兒大談漁村之戀，慢步調、漂亮景色、過人演技使得電視劇推出後瞬間獲得良好迴響，金宣虎瞬間成為了當下戲劇圈最炙手可熱的演員。沒想到《海岸村恰恰恰》才完結沒多久，金宣虎的前女友就在網路上毀滅性爆料，透露金宣虎曾經逼她墮胎、情緒勒索等，針對這些爆料金宣虎完全不解釋、直接道歉，讓粉絲感到相當錯愕，讓他瞬間從國民暖男變成國民渣男，使得他原本預計出演的電影、《兩天一夜4》等節目全部喊停，名聲被爆料推到谷底。不過這時，《Dispatch》（韓媒D社）跳出來逆風為金宣虎說話，不僅針對爆料提出質疑，還引用了金宣虎好友傳達的話，「金宣虎不想用私生活來吵架，比起回應不如直接道歉」，這讓金宣虎名聲瞬間好轉，甚至還在同年度拿下AAA人氣獎，超高人氣完全沒有被影響！金宣虎在《苦盡柑來遇見你》中，飾演畫家「朴忠燮」，頹廢形象的他和 IU 「金明」擦出愛火，而兩人也在男方多次示好下順利結為連理，劇中金宣虎在婚禮上「被IU電到Wink」場景，更是成為了許多劇迷紛紛模仿的對象，也讓更多人認識了金宣虎的魅力。從《Start-Up：我的新創時代》到了《海岸村恰恰恰》，再到《苦盡柑來遇見你》，金宣虎用他多年的舞台劇經驗，帶給了電視前的觀眾驚人的演技體驗，他所主演的新劇《愛情怎麼翻譯？》將於明年1月16日正式上線，劇中他飾演一位能翻譯多國語言的口譯員周浩鎮，攜手頂流女明星車茂熙（高允貞 飾），展開一段甜蜜又混亂的戀愛之旅。