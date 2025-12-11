我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柾國成為了香奈兒美妝、香水品牌全球大使。（圖／＠chanel.beauty IG）

男團BTS成員柾國日前被爆出和aespa Winter正在熱戀中，目前女方經紀公司SM娛樂已回應「沒有立場」，唯獨男方公司HYBE至今沉默中，引起許多粉絲不滿。不過柾國完全不受談戀愛帶來的影響，今（11）日風光成為香奈兒（CHANEL）香水與美妝全球品牌大使。關於接下香奈兒全球大使殊榮，田柾國表示：「能成為香奈兒香水與美妝的全球品牌大使，我感到非常榮幸。對我來說，香奈兒一直是引領時尚風格的經典品牌，不僅重視深厚的品牌傳承，也不斷以當代視角展現全新的樣貌。作為歌手，我始終努力在迎接挑戰的同時保持自己的風格，因此這次與香奈兒香水與美妝的合作，對我別具意義。」田柾國以大膽鮮明的風格、強烈能量與創作力，成為全球樂壇的重要代表人物。身為歌手、詞曲創作者及BTS成員，他推出多首備受矚目的個人作品，如〈Euphoria〉、〈My Time〉與〈Still With You〉，並與Lauv、Charlie Puth等國際歌手合作。柾國也參與多首BTS歌曲的創作，包括日文單曲〈Your eyes tell〉、專輯《BE》中的〈Stay〉，以及收錄在《Proof》裡的〈Run BTS〉，展現其多面向的音樂實力。柾國日前被爆與Winter熱戀，兩人被粉絲抓包手臂後側有類似的刺青圖案、穿著同款短褲、拖鞋或是耳環、手鍊等飾品，然而HYBE公司至今依然保持沉默，在社群掀起激烈反彈，部分ARMY（BTS粉絲名）更租抗議卡車，要求HYBE出面解釋，「公司操控輿論」、「退伍後不活動只顧談戀愛」等，甚至還有人要求「不把刺青去掉就退團」，引發巨大爭議。至於HYBE之所以保持沉默，被外界推測與近期老闆房時爀捲入詐欺案件有關，因此透過旗下藝人來避風頭。相比之下，Winter所屬的SM娛樂則因網路上出現大量性騷擾與人身攻擊言論，昨日宣布全面提告，強調將徹底維護藝人的權益。