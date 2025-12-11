我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳孟賢（圖左）示範一段「舞女進階版」，擺動電臀，眼神妖媚到位，讓眾人一致封他為「舞女天花板」。（圖／中視提供）

中視《綜藝一級棒》邀來「金曲歌后」曾心梅，久違亮相的她開場便帶來代表作〈感情用一半〉，為了迎接金曲歌后曾心梅駕到，製作單位安排一連串金曲熱歌選，沈建豪挑了費玉清的名曲〈今夜擱再想你〉，一開口便驚豔全場，而陳孟賢則示範一段「舞女進階版」，擺動電臀，眼神妖媚到位，讓眾人一致封他為「舞女天花板」。見藝人個個使出渾身解數，曾心梅根本難以選擇，直呼：「我很久沒來上節目，你們這樣讓我一來就要做壞人！」曾心梅與許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、沈建豪、吳俊宏合唱〈西北雨請你慢且落〉，一連串金曲炒熱棚內氣氛，身為兩座金曲獎得主的她氣場滿滿，讓康康心有不平地說：「人家都說入圍就是得獎，這根本是『黑白講』，完全是安慰人的。」見藝人各個使出渾身解數，曾心梅根本難以選擇：「我很久沒來上節目，你們這樣讓我一來就要做壞人！八位都那麼會唱，麻煩給我八個讚（牌）。」接著再由陳孟賢演唱〈作陣彼一暝〉、許志豪選唱〈不曾說愛你〉，而沈建豪則挑了費玉清名曲〈今夜擱再想你〉，他一開口便驚豔全場，歌聲鏗鏘有力，連演唱實力不分軒輊的許志豪、陳孟賢都自嘆「失色」，曾心梅則讚嘆大家都太會唱了，說這一單元要用一鳴驚人來點評。新一集節目每一段都高潮迭起，而節目中討論度很高的CP對唱，李子森、杜忻恬挑戰曾心梅和沈文程合唱的〈雨綿綿情綿綿〉，曾心梅認為兩人很有勇氣，因為這首歌很難駕馭，但詮釋的游刃有餘、非常動聽。《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。