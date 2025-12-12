我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿吉仔（如圖）去年因稱中國為「祖國」，引來許多網友抨擊，當時老婆無奈表示他們也很愛台灣，只是為了混口飯吃，人民幣加減賺。（圖／阿吉仔抖音）

金曲歌王阿吉仔唱紅〈命運的吉他〉、〈作陣彼一暝〉，近幾年轉往中國發展，並經營抖音帳號，去年他因拍片祝賀中國大陸國慶，高喊：「祝福祖國75歲生日快樂。」遭到不少網友出征，老婆事後解釋，是為了混口飯吃，人民幣加減賺。而阿吉仔於抖音置頂影片中提到：「我從小在學校的門口就寫，要做一個堂堂正正的中國人。」讓台灣網友直言這是背叛。阿吉仔在歌壇闖蕩多年，一度轉往中國發展的他，開始經營抖音帳號，在置頂影片中更出現「祖國就是中國」等言論。阿吉仔不斷強調，自己從小就說中國話、寫中國字、過中國節，從小讀書的時候，就在校門口寫上「要做一個堂堂正正的中國人」，更反問：「難道你們從小接受的教育跟我不一樣嗎？」阿吉仔的影片也引發台灣網友熱議，表示：「你生在台灣，台灣是你的家，既然你的祖國在中國，可以回去中國生活，不需要大聲強調你不懂，你的不懂在我們眼裡都是背叛」、「你曾經有的舞台，是台灣人支持才擁有的，現在賺不到錢了，也不必回頭踩台灣」。事實上，阿吉仔去年因公開祝賀「祖國」國慶，引來許多網友抨擊，當時老婆無奈表示他們也很愛台灣，只是為了混口飯吃，人民幣加減賺。阿吉仔2023年憑藉專輯《心愛的謝謝》奪下金曲獎「最佳台語男歌手獎」，當時他坦言這個獎他等了34年，並激動地感謝太太，在他人生最艱苦、最無奈、最無助的時候，對方不惜一切陪伴在他身邊，走遍台灣鄉鎮，最終阿吉仔一句：「心愛欸！謝謝！」感動全場。