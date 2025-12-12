我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大勇士隊於今（12）日正式宣布，與上賽季國聯最多救援成功的前聖地牙哥教士投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）簽下3年總值4500萬美元（約合新台幣14億元）合約，進一步強化牛棚深度。蘇亞雷斯選擇跳脫與教士隊剩餘的兩年合約，自由市場上搶下大合約。現年34歲的蘇亞雷斯來自委內瑞拉，2016年起赴日發展，先後效力軟銀鷹與阪神虎，期間展現極強的終結者實力，尤其在2020與2021年兩度拿下中央聯盟救援王。2022年起轉戰美職，加入聖地牙哥教士隊，在MLB累計登板206場。2024賽季，蘇亞雷斯投出個人最穩定的一年，不僅出賽70場，繳出4勝6敗、防禦率2.97，更以40次救援成功拿下國聯救援王，並連續第二年入選明星賽。他在球季結束後，選擇放棄原先剩餘2年、1,600萬美元的合約，成為自由球員。勇士隊近年極為重視牛棚戰力，本季也與現任守護神伊格萊西亞斯（Raícel Iglesias）以1年1600萬美元完成續約，並鎖定蘇亞雷斯作為第八局的主力中繼。美媒《ClutchPoints》指出：「蘇亞雷斯與伊格萊西亞斯的組合，將賦予勇士聯盟最具威脅性的牛棚投手陣容之一。」原本洛杉磯道奇隊也被傳出對蘇亞雷斯有意，不過最終選擇轉向，傳出與明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）達成3年6900萬美元的協議，讓勇士趁機成功網羅這位穩定中繼。