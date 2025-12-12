洛杉磯湖人近期積極尋求季中補強，而來自《The Athletic》記者Dan Woike的報導指出，紐奧良鵜鶘隊鋒線防守悍將瓊斯（Herbert Jones），是目前多位球隊探員與高層最常提及的湖人潛在交易目標。不過，儘管鵜鶘近日似乎較過去更願意聽取報價，消息人士透露，球隊並無太大意願將這位防守王牌交易出清．更何況湖人也沒有能力給出太好的包裹。
湖人難出手！僅剩2031或2032年首輪籌碼
即便鵜鶘願意開放談判，湖人恐怕也難以提出有吸引力的包裹。報導指出，湖人目前僅能交易一枚首輪選秀籤，時間點落在2031或2032年之間。相較於過去，這枚遠期選秀籤在交易市場上的吸引力已大幅下滑。
分析人士認為，湖人去年完成唐西奇（Luka Doncic）交易、並在今夏由沃特（Mark Walter）財團正式入主後，球隊未來「爛隊化」的可能性已大幅降低，這也削弱了遠期首輪籤的「高順位潛力」，使得其他球隊對此價值存疑。
Woike報導：「儘管湖人球迷可以幻想可以和這支僅贏三場的鵜鶘隊完成搶劫式交易，但據The Athletic報道，球隊和聯盟消息人士透露，鵜鶘隊對交易瓊斯並不感興趣。考慮到湖人隊能提供的籌碼——即將到期的合約和一個首輪選秀權——這幾乎不會接受的籌碼。」
湖人急需防守補強 JJ Redick：關鍵在於防守習慣
湖人有意爭取瓊斯，主要是因為他能補上球隊目前防守端的漏洞。根據統計，湖人在對馬刺慘失132分後，目前聯盟防守效率僅排名第21（116.7）。儘管詹姆斯（LeBron James）表示對球隊防守「仍有信心」，但他與總教練雷迪克（JJ Redick）皆強調建立正確的防守習慣是當務之急。
雷迪克指出：「我們對費城的下半場，是本季最具身體對抗性的一次，尤其是無球防守。身體對抗、位移與補位，以及最後的封阻，這些才是我們防守的核心。」
詹姆斯的經紀人富保羅（Rich Paul）在《The Ringer》Podcast中坦言，「我不認為湖人目前的陣容有足夠的實力闖進西區決賽。」 對此，詹姆斯本人則低調回應，「現在談季後賽的影響力還太早，重點是我們在例行賽中養成的習慣。」
