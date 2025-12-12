我是廣告 請繼續往下閱讀

即便鵜鶘願意開放談判，湖人恐怕也難以提出有吸引力的包裹

洛杉磯湖人近期積極尋求季中補強，而來自《The Athletic》記者Dan Woike的報導指出，紐奧良鵜鶘隊鋒線防守悍將瓊斯（Herbert Jones），是目前多位球隊探員與高層最常提及的湖人潛在交易目標。不過，儘管鵜鶘近日似乎較過去更願意聽取報價，消息人士透露，。報導指出，。相較於過去，這枚遠期選秀籤在交易市場上的吸引力已大幅下滑。分析人士認為，湖人去年完成唐西奇（Luka Doncic）交易、並在今夏由沃特（Mark Walter）財團正式入主後，，使得其他球隊對此價值存疑。Woike報導：「考慮到湖人隊能提供的籌碼——即將到期的合約和一個首輪選秀權——這幾乎不會接受的籌碼。」湖人有意爭取瓊斯，主要是因為他能補上球隊目前防守端的漏洞。根據統計，儘管詹姆斯（LeBron James）表示對球隊防守「仍有信心」，但雷迪克指出：「我們對費城的下半場，是本季最具身體對抗性的一次，尤其是無球防守。身體對抗、位移與補位，以及最後的封阻，這些才是我們防守的核心。」詹姆斯的經紀人富保羅（Rich Paul）在《The Ringer》Podcast中坦言，「」 對此，詹姆斯本人則低調回應，「現在談季後賽的影響力還太早，重點是我們在例行賽中養成的習慣。」