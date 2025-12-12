我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南珉貞（如圖）去年宣布加入Fubon Angels啦啦隊，成為「韓援三本柱」之一，人氣居高不下。（圖／記者葉政勳攝影）

▲南珉貞（如圖）昨日受訪時她坦言5年前在韓國球場曾被摸臀性騷，消息一出引發粉絲心疼。（圖／翻攝自南珉貞Threads@minjeong_w_）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞外型甜美，因長相神似韓劇女神朴敏英爆紅，來台發展後，憑著活潑舞姿與親民性格，圈粉無數。從小就有表演熱忱的她，順利成為韓國職棒三星獅啦啦隊，並替排球、足球以及籃球等多種運動應援。而感情狀態備受矚目的她，曾自爆離婚，並坦言仍有想再婚的念頭。現年28歲的南珉貞，去年宣布加入Fubon Angels啦啦隊，成為「韓援三本柱」之一，人氣居高不下，而從小就有優秀舞蹈實力的她，已擔任啦啦隊多年。不過南珉貞曾透露，內心有過引退念頭，是職棒富邦悍讓她在台灣擁有全新舞台，並且希望能回饋台灣粉絲，直呼：「我要台灣的全部！」努力抓住更多機會。而南珉貞一舉一動都備受關注，她自爆曾有過一段婚姻，雖未公開離婚原因，但她認為婚姻成功必須要有3要素，信任、體諒和奉獻。被問到還有沒有想再婚的打算？南珉貞大方坦承百分之百還有，也不諱言公開理想型，透露並不在意外表，比較注重腳踏實地的男生，且不希望對象侷限自己的事業，更有生小孩的打算。南珉貞在球場有著超高人氣，昨日受訪時她坦言5年前在韓國球場曾被摸臀性騷，消息一出引發粉絲心疼，而且受害者不只她一人。南珉貞沉重地說：「大家以為啦啦隊工作光鮮亮麗，但其實背後也有很多不為人知、很辛苦的地方，需要面對一些非常棘手的狀況。」