▲CORTIS趙雨凡受訪表示，家鄉是台北。（圖／IG@pandora)

CORTIS趙雨凡家鄉是台灣台北 官方證實了

CORTIS介紹 高顏值出道就爆紅

▲CORTIS官方IG也轉發Pandora電台的訪問與圖片。（圖／IG@cortis）

南韓大勢男團CORTIS出道短短3個月，憑藉洗腦神曲〈GO!〉迅速打開全球知名度，成功甩開「BTS師弟」標籤。而團內最受台灣粉絲關注的20歲成員趙雨凡（JAMES），國籍之謎終於也有了答案！近日，CORTIS接受國際平台Pandora電台專訪時，趙雨凡親自表示「家鄉是台北」，相關貼文也同步被CORTIS官方IG轉發，等同間接官宣他的台灣背景。Pandora電台近期公布2026年度值得關注的新生代歌手名單，CORTIS名列其中。專訪中，趙雨凡被問到家鄉毫不猶豫回答「台北」，並透露自己的暱稱是IMS，人生第一場演唱會獻給天團BIGBANG，音樂靈感來源是「每一個人」，目前最自豪的作品正是出道代表作〈GO!〉，一連串回答也讓粉絲等了許久的身分問題，終於有了官方等級的說法。事實上，韓國娛樂圈對政治議題向來高度敏感，尤其牽涉到中國與台灣，更是步步為營，也因此趙雨凡的國籍長時間在官方資料中被刻意空白，但他的成長背景早被網友一條一條挖出，從他在新店直潭國小時期的演講、成果發表，到畢業致詞畫面接連流出，加上他曾回覆粉絲「來高雄最想吃永和豆漿」，能一秒說出在地美食清單，這些細節幾乎坐實他是台灣出身。不過，，趙雨凡手上護照被拍到疑似藍色封面，「護照套」、「不是台灣人」等各種說法再度延燒，網路討論再失控，如今透過Pandora電台專訪加上官方IG轉發，等同由本人與團體雙重背書，謠言也算正式畫下句點。CORTIS是HYBE旗下備受矚目的新人男團，由韓國籍JUHOON（金主訓）、嚴成玹、安乾鎬，加拿大韓國混血MARTIN（朴宇宙），以及JAMES（趙雨凡）組成，出道曲〈GO!〉全球爆紅，更拿下2025年MAMA大獎最佳新人。上週在高雄AAA頒獎典禮首度開唱，更意外掀起全台迷因風暴，歌詞「吳麗萍你好像搭丟賽」、「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」等迷因連燒好幾天，，話題度破表。至於「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」到底在紅什麼？關鍵就是她當年霸氣表示：「不把25歲以上的男人放在眼裡。」情史幾乎清一色都是小鮮肉，柯震東就是其中一任。如今全台瘋迷男團CORTIS，成員平均年齡才17歲，青春滿滿讓一票人完全理解高喊：「我要成為蕭亞軒！」