我是廣告 請繼續往下閱讀

金世正2026來台開唱 票價資訊全公開

演唱會主題以「信」為主 共創與粉絲重要回憶

▲金世正台北演唱會座位圖、票價、福利表出爐。（圖／RICHINING）

韓國女星金世正要回來了！她將於2026年1月23日在台北舉辦《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》演唱會，作為她出道10週年紀念巡演的其中一站，票價分為VIP區5680、A區4680元、B區3680元、C區2680元、身障席2840元等5種，全場對號坐席，2025年12月13日中午12點在UDN售票網全面啟售。《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》台北站將於2026年1月23日（五）晚間19：00在TICC台北國際會議中心舉行，票價為VIP區5680元、A區4680元、B區3680元、C區2680元、身障席2840元，全場採對號入座，門票將於本週六（12月13日）中午12點於UDN售票網開賣。購票福利包含Hi-Bye、1:1合照、20人團體合照、親筆簽名海報與台北限定小卡。更多詳情請鎖定RICHINING官方社群專頁。《Tenth Letter》是以「信件」為主題，象徵金世正與粉絲之間累積的情感與時光，串起出道以來的紀錄與心意。海報中她抱著一疊信件，面帶柔和笑容，畫面散發溫暖冬日氣息，也預告將迎來一段真摯交流的旅程，她表示這不只是場演出，更是與大家共享回憶的重要時刻。金世正日前也以單曲《太陽系》回歸歌壇，是自2023年9月發行正規專輯《門》以來，相隔2年3個月再次以個人名義推出新作。她透過自然光與古典空間構成的海報與動態影片，預告全新音樂活動，進一步展現她溫柔而沉靜的情感描繪。她目前也正於奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》中飾演攤販的朴達利，與姜泰伍飾演的朝鮮王世子靈魂互換身分顛倒的奇幻羅曼史。演出日期：2026年1月23日（五）19：00演出地點：TICC台北國際會議中心活動票價：VIP區5680、A區4680、B區3680、C區2680、身障席2840售票日期：2025年12月13日（六）12：00售票網址：UDN售票網購票福利：Hi-Bye、1:1合照、團體合照（20人一組）、親筆簽名海報、台北專場小卡