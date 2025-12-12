日本職業棒球（NPB）歐力士猛牛隊新秀山中稜真今（12）日與球團進行新年度合約簽訂，年薪由從800萬日幣（約160萬新台幣）上調至1000萬日幣（約200萬日幣），日前山中曾以日職聯隊的身份來台參與冬季聯盟，繳出17安、打擊率3成40的好表現，是日職聯隊的安打、打擊王，回顧冬盟表現，他表示「大多數投手都是第一次對戰，我提醒自己不要被動，要積極主動攻擊，這讓我得到好成果。」
山中稜真一軍首打席開轟 寫歐力士球團史紀錄
現年24歲的山中稜真進入職棒前，曾效力社會人球隊三菱重工East，2023年以日本社會人隊來台參與冬季聯盟，出賽9場，繳出打擊率3成33的成績。去年獲選社會人年度最佳9人一壘手獎，並於該年度選秀會第4輪受到歐力士隊指名。
身為職棒「老菜鳥」，山中今年開季就從一軍出發，生涯首打席就敲出「首局首打席全壘打」，寫下歐力士球團史上首見紀錄。本季共出賽19場，留下 轟、3 分打點、打擊率1成22的成績。
休賽季二度來台打冬盟 山中稜真成隊內雙冠王
今年休賽季，山中被歐力士隊派到台灣參與冬季聯盟，14場比賽共50個打數，敲出17安，打擊率3成40，安打、打擊率皆是日職聯隊最佳。
據《Sponichi》報導，回顧本季表現，山中表示，「從開幕一軍到台灣冬盟，不論好壞，都是非常充實而寶貴的經驗。深刻感受到職棒每一個層級的水準都很高。」談到日前在台灣冬盟的好表現，山中分析，「大多數投手都是第一次對戰，我提醒自己不要被動，要積極主動攻擊，這讓我得到好成果。」
更多棒球相關新聞：
中職／江少慶不在富邦25人保護名單！統一若出手 百萬月薪不能砍
西武簽林安可還不滿足！再物色長距離洋砲 想靠火力補311局缺口
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年24歲的山中稜真進入職棒前，曾效力社會人球隊三菱重工East，2023年以日本社會人隊來台參與冬季聯盟，出賽9場，繳出打擊率3成33的成績。去年獲選社會人年度最佳9人一壘手獎，並於該年度選秀會第4輪受到歐力士隊指名。
身為職棒「老菜鳥」，山中今年開季就從一軍出發，生涯首打席就敲出「首局首打席全壘打」，寫下歐力士球團史上首見紀錄。本季共出賽19場，留下 轟、3 分打點、打擊率1成22的成績。
休賽季二度來台打冬盟 山中稜真成隊內雙冠王
今年休賽季，山中被歐力士隊派到台灣參與冬季聯盟，14場比賽共50個打數，敲出17安，打擊率3成40，安打、打擊率皆是日職聯隊最佳。
據《Sponichi》報導，回顧本季表現，山中表示，「從開幕一軍到台灣冬盟，不論好壞，都是非常充實而寶貴的經驗。深刻感受到職棒每一個層級的水準都很高。」談到日前在台灣冬盟的好表現，山中分析，「大多數投手都是第一次對戰，我提醒自己不要被動，要積極主動攻擊，這讓我得到好成果。」
更多棒球相關新聞：
中職／江少慶不在富邦25人保護名單！統一若出手 百萬月薪不能砍
西武簽林安可還不滿足！再物色長距離洋砲 想靠火力補311局缺口