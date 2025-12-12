我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜證實只主持《綜藝大集合》到明年1月31日。（圖／萬星傳播提供）

藝人胡瓜在今年10月傳出不再與長期合作的民視續約，疑似因主持費用喬不攏鬧翻，甚至向電視台寄出存證信函，提前告知不續約意願。而今（12）日胡瓜出席《週末最強大》首播記者會，否認鬧翻傳聞，但證實只主持《綜藝大集合》到明年1月31日，讓大批忠實觀眾都非常不捨。同為節目夥伴的賴慧如在今日參加高欣欣、李國超婚禮時得知此事，錯愕表示「我們會盡力挽留他」。賴慧如在今日與老公劉家銘現身高欣欣與李國超的婚禮，同為《綜藝大集合》節目夥伴的她，也在受訪時不免被問到胡瓜即將離開節目的消息，她先一臉驚訝表示：「沒有不主持吧，只是沒有續約」，在記者解釋情況後，她直呼自己不知情，以為只是不續約，並暖心表示會盡力挽留胡瓜，「他一定會留下來陪我們」。胡瓜主持民視《綜藝大集合》24年，原本握有兩個節目的時段，但其中一個被《超級冰冰Show》取代，胡瓜向民視求償，這也導致他與白冰冰之間一度尷尬。不過日前民視透露胡瓜將參與《民視第一發發發》除夕節目錄製，但仍不會與白冰冰同台，被問到雙方是否仍有嫌隙？胡瓜稍早受訪時，透露民視4、5月就邀約他主持除夕節目，但礙於與華視已有合作，僅願意主持2小時的外景，直言「這與同不同台是沒關係的」。而對於向電視台寄出存證信函這件事，胡瓜也透露原因，表示因前2年發生合約問題，所以一定要先寄存證信函，民視也同意，並給予祝福，尊重他們的決定。胡瓜也澄清鬧翻傳聞：「沒有結冰，哪來的破冰？」並證實與《綜藝大集合》節目合約僅到1月31號。不過民視稍早也回應《NOWNEWS今日新聞》表示，大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。胡瓜將主持《週末最強大》，該時段強碰白冰冰、康康，被問到是否對收視有信心？他感恩大家對時段的炒熱，「不是你要打我，我要打你，當我們宣布做週六的節目，他們收視都往上，我們還沒進來就炒熱這時段」，認為有更多人看電視是件好事。