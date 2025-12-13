我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（13）日為讀者整理娛樂新聞搶先看：辛龍宣布復出後首度現身企業尾牙，連唱新作並談近年心境與社群調整，同時提到刪除劉真相關貼文、照片原因；演員隋棠清晨搭高鐵趕場，進站不慎絆倒差點毀容，所幸站務員神速攙扶避免受傷；而以「童顏巨乳攝影師」走紅的35歲中國網紅待安娜，近日發布一系列泳池比基尼新照，網友直呼狀態回春，留言區再度洗版。辛龍暌違5年重返舞台，在公司年終尾牙演唱自創新曲〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，表示希望以溫暖與正能量陪伴聽眾，他透露臉書刪除劉真相關貼文，是為了「不再勾起大家的悲傷」，強調思念放在心裡；仍保留與任賢齊等好友互動影像，因為「這些是支持我的力量」，他分享這些年專注照顧女兒與創作，現已陸續接洽十多場演出與春酒檔期，期盼以作品正式回歸。舞台劇《你的故事我的夢》移師高雄演出，隋棠清晨搭高鐵南下，推行李、拿水壺通過閘口時不慎絆到，因雙手無法支撐、身體直線向前倒，所幸台北站早班站務員即刻從側後方托住，讓她的臉停在閘門矮柱上方數公分，驚險化解，隋棠於社群感謝「陽光肌肉」站務員救援，笑稱「不是每個人都抱得動我」，盼以最佳狀態在衛武營演出。以甜美外貌與火辣身材走紅的中國攝影師待安娜，於IG發布紅格比基尼泳池照，線條與氣色引發網友熱烈討論，留言齊讚「越來越美」「狀態超好」，她過往因外拍與寫真話題度高，近年轉趨低調，此次更新再度吸引大量朝聖，相關貼文在社群持續擴散。