我是廣告 請繼續往下閱讀

▲部分粉絲成功搶到金唱片的票。（圖／翻攝自Threads）

韓國頒獎典禮金唱片將於明年1月10日在台北大巨蛋舉行，門票在今（13）日上午11點30分於ibon售票系統正式開賣，原以為會出現像之前AAA大批粉絲沒搶到票的慘況，不料這次竟意外順利，許多粉絲在Threads分享自己搶票成功，直呼「過程順到不可思議」，不過似乎因為太好搶，還有人搶到後開始換票潮，想換蔡依林的演唱會門票。但依然有不少人搶票失敗，抱怨一進去頁面就被告知要等超過1小時。金唱片門票在今上午11點30分開賣，許多粉絲一早起床就開始等待，原以為又會像之前演唱會、頒獎典禮一樣，看到許多粉絲哀號沒搶到，沒想到這次似乎很好搶，大批粉絲分享成功經驗，還有人直接搶到2張連號座位，直呼「過程順到不可思議」。不過順利搶到票後，也意外爆發換票潮，部分粉絲開始以金唱片票換蔡依林演唱會，再度引發熱議。然而，不是所有人都這麼幸運，有人一進去搶票頁面，就跳到等候室，被告知「預計等候時間多於一個小時」，還連序號都沒給。而有粉絲發現等候室的等待時間不是依照速度，而是隨機，透露自己提早2分鐘進去等，要等43分鐘，朋友最後1秒進去等15分鐘，另外兩位朋友更早在5分鐘前進去反而要等1小時。而目前約3萬張票已全數售光。雖然金唱片主辦單位尚未公布實際開放座位數，但以過去台北大巨蛋舉辦演唱會的例子來看，場館可容納人數約在2.5萬至3萬人之間。記者於開賣後等待21分鐘進入選區，11點49分成功點到票券準備進行下一步時，畫面卻瞬間跳出完售通知，直接被系統請出場。不過，仍有幸運粉絲選擇乖乖遵守規則，不重整、不另開分頁，盯著等待畫面持續轉圈，成功搶下一張B1看台區、要價6980元的門票，順利完成結帳。提醒粉絲，成功點到票後，系統會要求填寫真實姓名與身分證字號，並提供15分鐘完成繳費，須收到訂單成立的確認信件才算購票成功。本屆金唱片採實名制入場，活動當天將逐一核對身分證、姓名與本人照片，任一資訊不符，皆無法入場。