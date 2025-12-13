我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼金唱片的購票按鈕現在鎖死中，ibon的清票提示也曝光。（圖／ibon售票系統）

金唱片3萬張票賣完 ibon系統清票中

南韓音樂盛事金唱片獎今（13）日開賣，約3萬張門票於上午11點30分在ibon售票系統啟售，粉絲準時湧入排隊搶票，場面一如預期火爆，有人順利上岸，有人一張都沒買到。開賣不到1小時，購票頁面的粉色「購票」按鈕鍵也轉為灰色「已完售」，更出現「場次清票中」的字樣，宣告第一波售票無法再進入選票。實際搶票流程中，約11點49分起便已難以點到票券，12點前全數完售。不少沒買到票的粉絲不死心回到購票入口，卻發現按鈕已全面鎖死；仍卡在頁面內的粉絲，就算尚未被跳出系統，也無法再點選任何區域，一點即跳出「ibon場次清票中」的提示，等同正式售罄。提醒粉絲，成功點到票後，須填寫真實姓名與身分證字號，並於15分鐘內完成繳費，收到訂單成立的確認信件才算真的買到票。這次的金唱片採實名制入場，活動當天將逐一核對身分證、姓名與本人照片，任一資訊不符就不能進場，粉絲務必留意。金唱片獎即將迎來第40屆，主辦單位為紀念重要里程碑，確定於2026年1月10日首度移師海外，在台北大巨蛋盛大舉辦，票價共分7種：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元。而本屆來台卡司陣容相當豪華，包含ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等18組；頒獎嘉賓則由宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林同台，台韓音樂與戲劇圈重量級人物一次到齊，引爆期待。