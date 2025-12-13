我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金唱片沒買到沒關係！主辦宣布加開座位＋清票。（圖／翻攝自ibon售票系統）

韓國年度娛樂盛事「第40屆金唱片獎」將於2026年1月10日在台北大巨蛋盛大舉行，門票今（13）日在ibon售票系統正式開賣，不過因為卡司太強大，使得許多粉絲沒能順利買到票，稍早活動主辦超級圓頂宣布正在陸續清票中，並且將於下午4點釋出視線遮蔽區票卷以供購買。金唱片典禮的門票今日早上11點30分於ibon售票系統開放購買，吸引許多粉絲湧入搶票，不過來台的卡司實在太強大，讓許多人沒能順利買到票。稍早，根據過往大巨蛋舉辦演唱會的經驗來看，場館可容納人數約在2.5萬至3萬人之間，《NOWNEWS今日新聞》記者實測搶票過程，約莫在開賣3分鐘前點進系統等待室排隊，開賣後約30分鐘才進入選位畫面，不過已經當下已經僅剩零星票卷，就算可以選擇票價，也都是被「已售完」三字伺候。不過卻有許多粉絲在開賣當下才點擊「開始購票」，無需等待就直接買到票，隨機分配購買順序讓許多開賣前就在系統前等待的粉絲氣炸。金唱片這次來台出席名單總計18組，包含：ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ；頒獎人部分確定為宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林，集結音樂、戲劇領域等大咖，熱鬧非凡。票價共分為8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，清票票卷將於今日下午4點開放購買，沒買到票的粉絲千萬別灰心！