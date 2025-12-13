我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴佩霞（左圖左）拍攝影片，訴說小女婿的身體狀況和離世原因。她表示，很感謝小女兒、小女婿兩人彼此珍惜，讓她看見真愛的模樣。（圖／翻攝自Dr.賴佩霞YouTube）

資深藝人賴佩霞日前才圓滿舉辦音樂會，才剛在慶祝活動成功，就接獲遠在美國芝加哥的小女婿因換心手術失敗離世的噩耗。她表示，她是透過視訊全程陪伴女婿走完最後一程，回憶當下情景仍難掩心碎。除了感嘆生命無常，她懇求外界給予家屬空間，「別再說『如果做了別的決定會是如何』，這聽起來像是在責怪當事人。我想跟大家說清楚，生命沒有如果，只有當下。」賴佩霞表示，事情發生後，她看到有人提問，為什麼當時會做換心手術的決定，如果當時不做這決定，會不會更好？她表示，這樣的提問像是在責怪當事人，但對他們而言，要面對眼前的事已經很不容易了，「提問『如果』會讓當事人開始責怪自己，為什麼沒有做別的決定，真的沒有『應該』這件事情，沒有『如果』，我們也不知道『如果』是不是最好的選擇。我們現在都很務實地活在當下，現在是什麼，就是什麼。」賴佩霞語帶哽咽表示，音樂會結束後原本還在慶祝，沒想到馬上面臨生離死別。她幾乎無法入睡，身體也因此出現狀況，聲音沙啞、咳嗽不止。雖然身體需要調養，心情也還在震驚中，但她很感謝科技的發達，讓她能遠遠地透過螢幕，陪伴在小女兒、女婿家人以及親朋好友身邊，一起看著小女婿離開。談及年僅35歲的洋女婿，賴佩霞充滿不捨與喜愛，直言他是「每個做媽媽期待的兒子樣貌」。她表示，女婿出生2個月時發現先天性心臟病，多年來頻繁進出開刀房。這次住進美國最好的醫院等待移植手術，全家人本是帶著慶祝、迎接新人生的心情，「我們沒有人想到，會是這樣的結果。」賴佩霞說，女婿是一個開朗樂觀的人，他對世界的愛深深感染了她。她回憶女婿有次看到她在劇集《人選之人—造浪者》演出，笑得很開心，甚至賴佩霞之前到美國看女兒時，女兒、女婿都主動讓出主臥房，只為了讓她有好的休息。賴佩霞表示，5年前小女兒25歲時遇見30歲的他，就知道他心臟不好，因為看見「有形的終點」，兩人反而更加珍惜彼此，相處時充滿歡樂，「對這兩個孩子而言，他們知道生命可貴，都希望能多多在一起。」在徵求女兒同意後，賴佩霞公開分享女婿的故事，「女兒告訴我，女婿一定會很開心，有人訴說他的故事。」