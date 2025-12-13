才剛拿下金馬獎，戴佩妮宣布喜訊，明年3月21日將首度南下高雄開個人演唱會，舉辦「戴佩妮2026雙生火焰高雄巨蛋演唱會」，這是她出道25年來，第一次在高雄舉辦個人演唱會，門票將於下週12月17日上午11點11分全面啟售，購票可至寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。
出道25年 第一次到高雄開唱
戴佩妮今年才剛以電影《地母》主題曲〈布秧〉摘下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，去年台北小巨蛋的演出，也獲得歌迷及各界好評。戴佩妮表示，台北場結束後，聽見許多歌迷敲碗高雄場的心聲，現在終於能公布這個好消息，第一次到高雄舉辦個人演唱會，她很期待，也很感謝大家對「雙生火焰」的喜愛和支持。
「雙生火焰」象徵Penny戴佩妮在音樂創作與舞台表演中，雙重的熱情與能量，25年的音樂歷程，積累的情感與點滴將化作炙熱的火焰，在高雄巨蛋點燃，希望每一位歌迷都能從中找到共鳴與感動。
主辦單位寬宏藝術表示，「雙生火焰」演唱會的舞台設計，奪得了國際大獎的關注，一舉拿下倫敦設計獎（2025 London Design Awards） 最高等級鉑金獎，在有設計界奧斯卡之稱的美國繆斯設計獎，同時在「概念設計-娛樂類別」及「活動-演唱會類別」中，均榮獲最高榮譽鉑金獎，擁有三項國際頂級鉑金榮譽加身。關於高雄場歌單，戴佩妮預告，同樣會帶來〈怎樣〉、〈iPenny〉、〈愛瘋了〉、〈純屬意外〉、〈被動的觀眾〉，也會演唱概念專輯《雙生火焰》中的歌曲。
戴佩妮2026雙生火焰高雄巨蛋演唱會
日期： 2026年03月21日 (六)
時間：19:30
地點： 高雄巨蛋
票價： NT$ 4280 / 3880 / 3280 / 2980 / 2680 / 1880 / 800
售票時間： 2025年12月17日 (三) 上午11:11
售票系統： 寬宏售票系統 、全台萊爾富、OK便利商店
