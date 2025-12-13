我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tiffany（左3）被發現早與卞耀漢（右）戴情侶戒。（圖／Tiffany IG@tiffanyyoungofficial、卞耀漢IG@byunyohan_official）

▲卞耀漢（如圖）IG照片中，驚見Tiffany倒影。（圖／卞耀漢IG@byunyohan_official）

少女時代成員Tiffany（Tiffany Young）與演員卞耀漢（又譯：卞約漢），在今（13）日爆出因《逆貧大叔》假戲真做，他們隨即認愛，坦承「以結婚為前提交往」，但否認2026年秋天結婚的傳聞。而兩人證實戀愛後，讓粉絲們又驚又喜，也翻出他們過往戀愛放閃的小細節，竟發現Tiffany似乎早就跟卞耀漢戴情侶對戒，還捕捉卞耀漢在IG發出的一張照片，驚見Tiffany倒影，放閃細節全被抓包。Tiffany與卞耀漢認愛後，網友火速開始找兩人戀愛的蛛絲馬跡，有網友發現，Tiffany早在今年3月出席活動時，右手無名指突然開始戴戒指，簡約模樣恰巧跟卞耀漢無名指上的戒指一致，原來兩人早就在偷偷放閃。除此之外，也有人捕捉卞耀漢曾分享在保時捷車上拍的照片，車內模樣跟Tiffany曾PO出的愛車模樣非常相似。其中最引人注目的就是，卞耀漢一張在某間酒吧整理購物袋的照片，從一旁酒櫃鏡子反射出一位女性為他拍照的模樣，似乎就是女友Tiffany，而該張照片目前已刪除。卞耀漢在爆出緋聞後，火速發聲證實跟Tiffany是以結婚為前提交往，但否認媒體盛傳他們將在明年2026年秋天舉辦婚禮，公司TEAMHOPE也僅承認交往事實，「婚禮日期目前尚未有具體確定的行程」。Tiffany也在稍早打破沉默，以手寫信的方式認愛並感謝粉絲，說與男友確實以結婚為前提交往中，但否認2026年秋天結婚，「還沒有訂下具體的行程。但如果之後有重要的決定出現，我一定會第一時間親自告訴粉絲們」。