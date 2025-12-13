我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當紅DJ SODA（如圖）擔任羅志祥演唱會來賓，將現場變成電音派對，嗨翻全場。（圖／記者葉政勳攝影）

歌手羅志祥今（13）日晚間在台北小巨蛋開場，接近尾聲時，國際級特別嘉賓DJ SODA突然火辣辣地現身，在一片雷射秀中驚喜登場，DJ SODA是全球Top 100女DJ，在國際間有高人氣和影響力，她現身舞台，開始播放電音舞曲，現場瞬間變成電音派對，連羅志祥也在一旁假裝刷碟，兩人一起比「30」手勢，為羅志祥出道30年送上祝福。羅志祥表示，這是一場相當難得的合作機會，他一直很希望能邀請DJ SODA同台演出，「真的非常開心，也非常激動。」關於今晚的舞台是以嘉年華會為主題，舞台上也象徵承載幸福的摩天輪裝置，羅志祥表示，一路以來都喜歡帶給觀眾的歡樂形象，這是他出道30年始終不變的初衷。《羅志祥30巡迴演唱會》先前在高雄演過，台北場又再度升級，多了300發煙火，還有精心準備的雷射秀。特別是結合高科技雷射燈光秀，由造型前衛的LED Man 帶來街舞與特技演出，科技光影與舞台表演層層交織，風格強烈、