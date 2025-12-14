我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋智孝自爆在主持《Running Man》期間曾談過一場長達8年的戀愛。（圖／記者朱永強攝）

▲中國片商重映抗日電影《賽德克．巴萊》，想蹭仇日情緒，怎料票房翻車。（圖／微博@痴史 ）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（14）日的娛樂新聞搶先看：因肺腺癌病逝的女星坣娜今日將舉行公開的粉絲追思會，坣娜生前的善行曝光也引起討論。韓國女星宋智孝近日自爆，在擔任綜藝節目《Running Man》班底時，瞞著所有成員談過一場長達8年的戀愛。中國片商近日重映電影《賽德克．巴萊》，試圖激起群眾的仇日情懷，怎料票房翻車。資深歌手坣娜10月14⽇因肺腺癌病逝，消息震驚演藝圈，家屬訂於今日早上10點30分，在台北市大安區仁愛路的猶太社區中心（JCC大禮堂）替她舉行《IN LOVING MEMORY坣娜 NA TANG》追思會。預計會有不少圈內好友現身哀悼，粉絲也可參加。而坣娜生前除了努力推廣猶台文化交流，更低調行善幾10年，不僅認養21個小孩，甚至持續捐棺助人，善舉讓人感動。44歲韓國女星宋智孝過去是節目《Running Man》的固定班底，退出主持群後，她仍不時會上《Running Man》作客。近日在《Running Man》錄影期間，宋智孝就自爆曾有一段長達8年的戀愛關係，且交往時間線幾乎和她主持《Running Man》的時間重疊，但其他成員們都沒發現。大家聽後相當震驚，很訝異宋智孝把戀情藏得這麼好，連朝夕相處的《Running Man》好友都不知情。中日關係緊張之際，中國有片商故意重映魏德聖執導的電影《賽德克．巴萊》，試圖搭上中國仇日情緒熱潮，卻票房慘敗；上下集昨（13）日票房各僅約人民幣65萬元（約新台幣288萬），以排片場次破萬的比例來看，上座率僅1%，跟當日中國電影總票房相比，也僅佔比0.2%，觀眾明顯不買單，重映最終成為翻車案例。