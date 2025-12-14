我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（如圖）上過大陸節目的片段被翻出，曾開酸陳喬恩該磨練演技。(圖／一起看綜藝 YouTube）

▲F4踢出朱孝天後，空缺找來阿信遞補，將持續以4人模式回歸巡迴演出。（左起，言承旭、吳建豪、周渝民、阿信。）（圖／阿信 IG @ashin_ig）

偶像天團F4近期熱鬧重返舞台，4人小隊卻僅剩言承旭、吳建豪、周渝民，獨缺朱孝天，掀起熱烈討論。隨著爭議擴大，朱孝天不僅露面嗆聲相信音樂，控訴遭經紀人潑髒水，他個人過往上過大陸綜藝節目的片段也被網友翻出。他曾在《吐槽大會》中吐槽陳喬恩，稱對方已經年過40，應該重新磨練一下演技，讓陳喬恩尷尬不已。朱孝天曾在大陸綜藝《吐槽大會》中直言，「偶像劇演員長得好看就行。」不需要太多演技，並當場吐槽陳喬恩：「所以喬恩，都40了，該磨練一下演技了。」當時陳喬恩只能尷尬陪笑，該片段如今被重新討論，也讓部分網友質疑朱孝天的發言是否過於尖銳。事實上，F4合體後僅剩言承旭、吳建豪、周渝民組成重返舞台，日前還與阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，並宣布即將啟動全新巡演，朱孝天不僅未參與新歌製作，也未出現在巡演名單中，「F3+1」的缺席狀態引發外界熱議。朱孝天8日首度正面回應「被退出」F4一事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬），指控對方對他「抹黑、潑髒水」。他表示，對方起初以「集結青春回憶」為名積極促成F4重聚，卻未真正實現初衷，反而讓外界對他產生誤解。朱孝天當時語帶心寒地喊話：「妳的目的既然已經達成，麻煩妳高抬貴手一下吧。」對此，相信音樂僅低調表示：「不予回應。」而五月天阿信的同學兼經紀人洪慧真，則在社群平台Threads發文表示：「請回頭看看自己先唷～」被外界解讀為意有所指，再度讓話題升溫。但朱孝天和團隊不合，過去早有端倪，他在節目中坦言，自己與F4成員之間只有同事關係，並非外界想像的兄弟情深。他甚至表示《流星花園》之所以能變得更加經典，某種程度是因為後來有人翻拍，「雖然大家常拿新舊版本比較，但我心存感激，起碼它讓我多了一個通告。」相關言論在如今F4合體風波背景下，再度被放大檢視。