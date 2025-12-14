今年末一起回顧「2025十大來台名店」！韓國「金豬食堂Gold Pig」進駐中山站，粉絲暴動爭睹巨星GD、李洙赫、Super Junior（SJ）東海等人；而日本甜點金田屋撐不到一年已經關門。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統整網路討論度，6月公布「十大新來台餐廳」排行榜，不少品牌從去年受寵至今，但生甜甜圈I'm donut？、薯條Potato Corner竟擠不進前三名，《NOWNEWS今日新聞》整理伊良可樂、東山牛舌、成吉思汗大黑屋等，本文提供給讀者一次掌握。
韓國「金豬食堂Gold Pig」稱霸！粉絲暴動爭睹巨星GD、李洙赫、SJ東海
韓式燒肉「금돼지식당金豬食堂Gold Pig」被譽為「首爾三大燒肉」之一，蟬聯7年米其林指南必比登推介、2025入選「50 Best Discovery」，5月來台插旗中山站商圈，不只開幕初期掀起超狂排隊人潮，代排訂位名額也飆出炒價5000元；現在經過仍常常可見有民眾在門口等候位。
尤其今年來台開唱的韓星眾多，包括巨星GD、李洙赫、Super Junior（SJ）東海、圭賢、利特等人，慶功宴都選在金豬食堂，讓店家夜晚被眾多粉絲暴動包圍，只為爭睹偶像一面，不說還以為遇上跨年夜人潮，聲量話題都穩穩在線。
日本漂浮水果大福！「金田屋 KANADAYA」撐不到一年關門
日本水果大福專賣店「金田屋KANADAYA」，是不少人到東京銀座必吃的高顏值甜點，今年2月登台同樣插旗中山站、在赤峰街巷弄裡開幕，天天湧出排隊人潮，常常中午左右就銷售一空，根據《網路溫度計DailyView》表示，可說是奪下今年討論度前段班的受歡迎等級。
沒想到官方無預警宣布，「與日本品牌合作的快閃合約即將於11月30日正式結束」，表示：「12月1日起將不再販售大福商品」。相當於來台撐不到一年就關門，讓人錯愕不已。
東京生甜甜圈「I'm donut?」引爆夜排熱潮！400人貪食蛇搶吃
現在日本東京街頭也要排隊的「I’m donut?」爆紅生甜甜圈，亞洲首間海外分店7月登陸台灣！台北東區開幕當天，《NOWNEWS今日新聞》現場直擊，頭香前一晚就來排隊，大熱天累積超過400人排爆街頭，有如貪食蛇在建築物外繞整圈。
沒想到也意外因排隊動線混亂、黃牛解壓縮，購買規則不夠明確導致苦等多時卻空手回家等負面爭議，掀起Google評論遭民怨狂刷一星，聲量越大、罵聲也不想，一夕之間紅透半邊天，還帶動全台生甜甜圈熱潮話題。
紅遍全球薯條「Potato Corner」登台！搖搖薯條天花板
號稱薯條天花板的「Potato Corner」，紅遍全球插旗美國、韓國、印尼、中東等國家，擁有超過2000家門市。概念類似大家有印象的麥當勞「搖搖薯條」，主打酸奶洋蔥（Sour Cream & Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）
、香辣 BBQ（Chili BBQ）多款創意風味，是偏重口味的調味薯條。
緊接著日本東京生甜甜圈「I'm donut？」排隊炫風後8月登台，同樣由富錦樹集團引進，吸引不少網紅及部落客開箱分享，讓鐵粉也直呼總算不用再飛泰國，菲律賓等地才能吃到，掀起討論話題。
日本居酒屋名店「鳥貴族」！台灣均一價100元：狂開5家店
日本大阪創業近40年的平價連鎖燒鳥居酒屋鳥貴族，去年9月台灣首店店進駐新光三越台北南西店，主打一盤兩串燒，包括釜飯、鐵板料理甚至啤酒都均一價100元，供應約90款菜單。
雖然剛開始掀起民眾熱論，到底鳥貴族登台後還算不算平價燒烤？其實截至今年10月已累積在台狂開5家門市，除了新光三越台北南西店，還包括ATT4FUN信義店、台北大巨蛋店、慶城店、天母大葉高島屋店。
「挽肉と米」掀起漢堡排熱潮！台灣二店：比日本更大
擁有「日本漢堡排天花板」之稱的挽肉と米，其實早在2024年由富錦樹集團引進，新鮮現做並以特製炭火烤爐即席烤製，讓大批消費者趨之若鶩，連帶掀起台灣一窩蜂漢堡排開店潮。
然而，今年1月「挽肉と米」再度於台北信義區開幕台灣二店，號稱比日本更大的旗艦店，是全球擁有「最多烤爐、最多座席數」的分店，同樣爆出極高聲量，聲勢不小。
橋村炸雞力拚台灣鹽酥雞！全台7間店：遍佈北中南
還記得韓式炸雞名店橋村炸雞，最早2023年暑假登台時強碰卡努颱風來襲，仍在風雨中吸引百人在板橋環球購物中心Global Mall排隊。雖然是台灣小吃鹽酥雞的勁敵，不過也圈粉許多熱愛韓劇而喜歡上甜辣炸雞風味的粉絲。
事實上，「橋村炸雞」來台後穩定展店，目前在台總共有7間門市，包括：板橋環球店、台北101店、桃園大江店、台中民權店（街邊店）、台南西門店、高雄夢時代店。
東山牛舌：隨Dream Plaza信義區新百貨登場！
起緣於日本仙台牛舌文化的東山牛舌，成立於30年前，鑽研炭火厚切牛舌，崛起於當時僅有少數幾家牛舌專門店的時代，被視為仙台當地代表性名店之一，目前在日擁有23間分店，是日本美食網站Tabelog獲得3.6～3.7高分的推薦名店。
而「東山牛舌」海外首店就在台灣，由日本總公司親自操刀監製，從技術至炭火燒烤流程皆全套移植，派駐日籍料理長坐鎮第一線。隨著信義區新百貨台北統一Dream Plaza一同開幕，成功擄獲饕客味蕾。
百年漢方可樂「伊良可樂」來台！悄悄登陸中山商圈
去日本必朝聖的「伊良可樂（伊良コーラ，IYOSHI COLA）」也來台灣了！全新海外首店選在台北捷運中山站，在巷弄間設有木製店門口、飄著經典紅色翠鳥旗幟，7月悄悄低調試營運，開喝百年漢方可樂的神秘風味，連招牌「魔法糖漿」、復古風格販賣機都登台。
主打現點現做的限量手工製作，沒有大肆宣傳也默默圈粉不少潮流迷與文青愛好者，聽說直到現在也是需要排隊等候，甚至每天黃昏前就提早完售打烊，想喝還得碰運氣。
北海道「旭川成吉思汗大黑屋」：烤羊肉名店來台！
北海道「烤羊肉」排隊名店來台灣，「旭川成吉思汗大黑屋（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA）」首間海外旗艦店，插旗台北捷運中山站商圈，在台灣也能吃到以澳洲空運直送的冷藏羊肉（Chilled）、全程不經冷凍聞名的烤羊肉料理。
選用超過80年歷史的「岩見澤鑄物株式會社」特製鑄鐵鍋、搭配高溫炭火與七輪傳溫耐熱，將羊肉烤出外層焦香、內層多汁的極致口感，入口軟嫩、毫無羊騷味，連不常吃羊肉的人也被擄獲，被饕客譽為「北海道成吉思汗烤肉的代名詞」。
資料來源：金豬食堂、金田屋、網路溫度計DailyView、KEYPO大數據關鍵引擎、I'm donut？、Potato Corner、鳥貴族、挽肉と米、橋村炸雞、伊良可樂、東山牛舌、成吉思汗大黑屋
